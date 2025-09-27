Alvaro Soler
Alvaro Soler in radio con il nuovo singolo  “Apágame”

27 Settembre 2025


Entra in rotazione radiofonica APÁGAME, il nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa l’album EL CAMINO, in uscita il 10 ottobre (pre-order). 

APÁGAME affronta un tema di grande attualità: il nostro rapporto con il mondo digitale. Invita non solo a mettere giù ogni tanto il telefono, ma anche a riscoprire la bellezza del silenzio, della natura e persino della noia. In un’epoca in cui i social media spesso creano pressione e confronto, Alvaro Soler fa una dichiarazione a favore della consapevolezza e della cura di sé, racchiusa in una canzone ballabile, emozionante e profondamente contemporanea.

“Ho scritto APÁGAME perché continuo a notare come gli schermi e gli algoritmi ci affascinano – racconta Alvaro – A volte non si sa più nemmeno se si tratta del mondo reale o di quello digitale. Mi ritrovo spesso in questa situazione e ho creato dei modi per stare a casa senza telefono, ed è una sensazione incredibilmente piacevole”.

Dal punto di vista musicale, APÁGAME inizia con un sound moderno e pop. Ma verso la fine si distacca volutamente: la produzione diventa una semplice registrazione vocale, con chitarra grezza e voce non filtrata. “È pensato come un paragone – spiega Alvaro – All’inizio c’è questo mondo perfetto di Instagram, e alla fine si percepisce il mondo reale, autentico, fatto di incontri faccia a faccia”.

Con APÁGAME Alvaro Soler dimostra ancora una volta il suo istinto per i temi rilevanti e la profondità emotiva, suscitando curiosità per ciò che riserva il suo nuovo album “EL CAMINO”, con cui apre un nuovo capitolo: canzoni sull’amore e l’unione, l’auto-guarigione e il coraggio di cambiare, la fiducia e la speranza in un mondo in continua evoluzione.

Un viaggio stilistico, umano e spirituale che l’artista condivide con il suo pubblico, dove strumenti tradizionali secolari si fondono con ritmi moderni in un mix spensierato e piacevole di pop, musica latina e world music.

