Karol G la prima artista femminile al Coachella 2026

Dopo la straordinaria performance al concerto in Vaticano “Grace For The World” insieme a star mondiali come Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson ed altri, KAROL G è attesa sul palco del Coachella nel 2026, dove sarà la prima artista femminile latina ad esibirsi come headliner del prestigioso festival.

Da oggi in programmazione radiofonico il nuovo singolo “PAPASITO”, estratto dal nuovo album in studio “TROPICOQUETA” da oggi disponibile anche in formato fisico.

L’artista colombiana, inoltre, è protagonista di 8 spettacoli indimenticabili dal 25 al 28 settembre al leggendario cabaret parigino “Crazy Horse” di Parigi, dove per l’occasione il palcoscenico si animerà con ritmi sensuali, magnetici e latini.

Presentato dal vivo durante la partecipazione di KAROL G al programma “The Tonight Show” di Jimmy Fallon, “PAPASITO” esplora il tema dell’attrazione passionale. Musicalmente, si distingue per il suo stile techno-merengue, una fusione tra il merengue tradizionale (ritmato e tropicale) e suoni urban moderni.

Il singolo è accompagnato dal videoclip musicale, diretto da Pedro Artola, che è un vero e proprio omaggio estetico al cinema messicano degli anni Cinquanta, caratterizzato da romanticismo intenso, atmosfere da cabaret e una sensualità raffinata. KAROL G si trasforma in un’icona d’altri tempi e l’attore Danny Ramírez (visto anche nei film Marvel e “Top Gun”) interpreta il ruolo del “papasito”. Alla fine della clip è presente anche un cameo speciale con la madre di KAROL G, Martha Navarro.

“TROPICOQUETA” è un album concettuale, che unisce nostalgia, femminilità e identità latina. Un vasto omaggio alla cultura latina in tutto il suo ritmo, la sua resilienza e il suo splendore. L’ album non si limita a presentare canzoni, ma racconta storie, fa ballare e si ricopre dei simboli, delle cicatrici e dello splendore di un patrimonio culturale latino condiviso. “PAPASITO”, insieme ad altri brani, contribuisce a questo universo narrativo e visivo.

“TROPICOQUETA” segue una serie storica di record e successi che hanno consolidato KAROL G come una vera forza di una generazione nella musica e nella cultura. Con ogni pubblicazione e premio vinto, KAROL G continua a ridefinire il significato di superstar globale, portando con orgoglio la sua cultura sul palcoscenico mondiale e andando oltre i confini di ciò che concerne il mondo latino nell’intrattenimento globale.

TRACKLIST “Tropicoqueta”:

1. La Reina Presenta

2. Ivonny Bonita

3. Papasito

4. LATINA FOREVA

5. Dile Luna x Eddy Lover

6. Cuando Me Muera Te Olvido

7. Coleccionando Heridas x Marco Antonio Solís

8. Un Gatito Me Llamó

9. Amiga Mía x Greeicy

10. Bandida Entrenada

11. Ese Hombre Es Malo

12. A Su Boca La Amo (Interlude)

13. Verano Rosa x FEID

14. No Puedo Vivir Sin Él

15. Tu Perfume

16. FKN Movie x Mariah Angeliq

17. Se Puso Linda

18. Viajando Por El Mundo x Manu Chao

19. Si Antes Te Hubiera Conocido

20. Tropicoqueta

