Matteo Brancaleoni “La Dolce Vita” in scena a Torino

Matteo Brancaleoni porta la “La Dolce Vita” al Teatro Juvarra”. Swing, grandi classici in due serate a Torino il 24 e 25 ottobre.

Due serate all’insegna dello swing, dell’eleganza e dei grandi classici italiani e internazionali. Il crooner italiano Matteo Brancaleoni, tra le voci più apprezzate in Italia e all’estero, torna a Torino al Teatro Juvarra di Torino con il suo nuovo spettacolo:

“La Dolce Vita”, un omaggio al periodo d’oro degli anni ’50 e ’60, simbolo di stile, raffinatezza e spensieratezza.

Con oltre 18 milioni di ascolti solo su Spotify, 13 sold out al Blue Note di Milano e una carriera internazionale che lo ha visto esibirsi da New York a Shanghai fino a Dubai, Brancaleoni è il rappresentante tricolore del genere swing e vocal jazz più ascoltato su Spotify.

Riconosciuto dalla stampa come “il crooner italiano” spesso è affiancato a nomi come Frank Sinatra e Michael Bublè, con cui ha anche duettato dal vivo.

Accompagnato da una band di straordinari musicisti, Brancaleoni porterà sul palco un repertorio che spazia dai capolavori swing internazionali alle più celebri canzoni italiane, reinterpretate con classe e passione.

Date: 24 e 25 ottobre 2025

Luogo: Teatro Juvarra, Torino (https://www.teatrojuvarra.it/evento/matteo-brancaleoni-la-dolce-vita/)

Biglietti: https://www.mailticket.it/evento/48306/matteo-brancaleoni

www.matteobrancaleoni.com

Comunicato Stampa: Agenzia D’Herin Luxury Events