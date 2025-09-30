Bad Bunny si svela ai microfoni di Apple Music

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La star portoricana di fama mondiale Bad Bunny è intervenuta in diretta all’Apple Music’s Halftime Headliner Special con Zane Lowe ed Ebro Darden per la sua prima intervista dopo l’annuncio virale che sarà lui il protagonista dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Come è stato poter dire la notizia alla gente:

“È come se avessi custodito questo segreto per così tanto tempo, e finalmente è stato liberatorio. Mi sono sentito bene, davvero bene. Come ho detto, sai, mi sono emozionato tanto… proprio come la prima volta che ho mostrato il video a un mio amico e ho visto la sua reazione: era così entusiasta. Come ho detto, sono davvero emozionato, ma ciò che mi rende ancora più felice è che non è solo per me, ma per tutti,” ha raccontato a Zane Lowe ed Ebro Darden di Apple Music. “Sono entusiasta per i miei amici, la mia famiglia. Per Porto Rico, per tutta la comunità latina nel mondo. Sono orgoglioso della mia cultura. Sono emozionato per tutto, non solo per me. Capisci cosa intendo. È una sensazione bellissima: la spiaggia dove abbiamo registrato è quella della mia città natale. Quindi per noi è qualcosa di davvero speciale.”

Sull’importanza di portare Porto Rico sul palco:

“Faccio sempre tutto con uno scopo e, ovviamente, ovunque vado, rappresento il mio Paese e porto la mia musica. Non ho ancora deciso esattamente cosa farò nello show. Ma so che sarà qualcosa di speciale.”

Guardare un Super Bowl con Zane ed Ebro:

“Ricordo quel giorno, ne parlavamo… dicevamo ‘magari tra qualche anno potrei essere lì’. Ed è arrivato il momento.”

Non ha ricevuto troppi messaggi quando la notizia è uscita:

“Non tantissimi. Sai, tengo il mio numero… diciamo ben nascosto.”

Sul mantenere il segreto:

“Non voglio fare la parte del tipo cool, ma siamo abituati a queste cose. Ci piace sorprendere la gente. Manteniamo sempre tutto riservato, segreto. Facendo del nostro meglio. Ovviamente anche la NFL, Apple Music e Roc Nation volevano che restasse così.”

Quando ha ricevuto la chiamata da JAY-Z:

“È stato pazzesco perché ero nel mezzo di un allenamento. Ricordo che, subito dopo la chiamata, ho fatto tipo cento trazioni. Non avevo bisogno di pre-workout o altre cose. È stato un momento speciale. Davvero speciale.”

Sul poter condividere questo con tutti:

“Dico sempre: questo è per tutti. Per tutte le persone che credono in me e che mi hanno sostenuto.”

Su come la musica latina sia diventata più accessibile:

“Penso che sia anche il frutto di fare le cose con il cuore. Do sempre il massimo, lavoro con passione, e continuo a farlo. Sono ancora un rookie. Ho ancora fame di conquistare, di dimostrare alla gente quello che so fare. È incredibile, perché penso che molti sappiano già di cosa sono capace. Ma io voglio ancora sorprendere. Dire ‘guarda, so fare questo, guarda, so fare quest’altro’. È quello che mi piace, e sono grato di poter vivere questo momento con la mia gente.”

Il suo obiettivo per il Super Bowl:

“Me lo godrò. Vivrò appieno il momento. Porterò la nostra musica, la nostra cultura. Andrò sul palco per divertirmi e far divertire.”

Comunicato Stampa: Goigest Apple Music