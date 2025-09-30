Cardi B fa la storia: la prima rapper donna al #1 nella Billboard 200

Share

🔊 Clicca per ascoltare

In meno di una settimana, la superstar vincitrice di GRAMMY® Award e multi-platino Cardi B ha già fatto la storia con il suo acclamato secondo album, già disco di platino in USA, Am I The Drama?. L’album ha debuttato al #1, rendendola la prima rapper donna nella storia a debuttare con i suoi primi due album al #1 nella Billboard 200.

Recentemente ha pubblicato le versioni extended dell’album con Am I the Drama? (Bonus Edition) e Am I The Drama? (ErrTime Edition) che includono nuove tracce come “Don’t Do Too Much” e “ErrTime (feat. Latto) (Remix).” Inoltre, Cardi ha pubblicato la Bardi Gang Edition dell’album in esclusiva sul suo sito web giovedì 25 settembre 2025, disponibile per l’acquisto solo per quel giorno. Questa edizione ripropone i brani più amati dai fan del suo repertorio e include una nuova traccia, “Dear Bardi Gang.”

“Am I the drama?” è l’album più veloce di sempre a ottenere la certificazione di platino, raggiungendo la soglia di 1 milione di unità totali vendute in meno di 24 ore. Grazie alla sua innovativa e creativa partnership con Walmart, ha persino guadagnato 2 Guinness World Records per “Maggior numero di consegne tramite UAV (drone) in un’ora” poiché l’album è letteralmente atterrato sulle soglie di casa dei fan e “Maggior numero di copie firmate vendute in meno di 8 ore.” Inoltre, ha infranto una serie di record su Apple Music, tra cui il debutto al #1 e il mantenimento della prima posizione nelle classifiche Apple Music e iTunes Top Albums per tutta la sua prima settimana, e tre canzoni dall’album, “Dead” (ft. Summer Walker), “Magnet,” e “Safe” (ft. Kehlani), hanno raggiunto il #1 nella Apple Music Top Songs Chart durante la settimana di uscita. Combinati con i tre precedenti #1 nella stessa classifica (“Up,” “WAP” ft. Megan Thee Stallion, e “Outside”), questo porta il suo totale a 15 #1 nella Apple Music Top Songs Chart, il numero più alto per qualsiasi artista femminile nella storia.

Senza contare che Am I The Drama? ha ricevuto unanime consenso dalla critica. The New York Times ha dichiarato, “Nei suoi momenti migliori, ‘Drama’ mostra lampi del perché Cardi rimane un personaggio così affascinante e carismatico,” e Rolling Stone lo ha riassunto come “uno dei progetti più entusiasmanti dell’anno.” Forse, Variety lo ha espresso al meglio, “Cardi è quella rara presenza nella cultura pop la cui spavalderia racchiusa in “Am I the Drama?” sembra essere giustificata — un promemoria che anche quando le carte sono contro di lei, troverà sempre un modo per reclamare il suo trono.”

Naturalmente è il seguito del suo storico album di debutto vincitore di GRAMMY® Award e 6 volte platino, Invasion of Privacy. Il suo secondo album include artisti del calibro di Cash Cobain, Janet Jackson, Kehlani, Lizzo, Megan Thee Stallion, Selena Gomez, Summer Walker e Tyla. Per accompagnare l’uscita la scorsa settimana, ha svelato lo straordinario video musicale del brano “Safe” ft. Kehlani, diretto da Arrad Rahgoshay, guardalo QUI. L’uscita segna una pietra miliare significativa per la sua carriera e annuncia il prossimo entusiasmante capitolo del suo percorso musicale.

Inoltre, Cardi B ha annunciato il suo primo tour nelle arene degli Stati Uniti, il LITTLE MISS DRAMA TOUR, che prenderà il via l’11 febbraio a Palm Desert, CA. A causa dell’elevata richiesta di biglietti, Cardi ha recentemente aggiunto spettacoli a NY, ATL e LA.

In vista del disco, Apple Music e TikTok hanno ospitato un Album Release Live Event per celebrare l’uscita di Am I The Drama? in live streaming con una performance di Cardi B. Ha fatto anche una serie di apparizioni in negozio da costa a costa degli Stati Uniti in collaborazione con negozi di dischi indipendenti locali, Hot Topic e Walmart, scattando foto e firmando CD. All’inizio di questo mese, ha aperto il suo pop-up “Bodega Baddie” il 13 settembre, che ha letteralmente bloccato le strade della sua città natale di Washington Heights, NY. Inoltre, Cardi B ha collaborato con DoorDash per lanciare The Cardi Bodega, disponibile esclusivamente sulla piattaforma, per cui i fan hanno ricevuto vinili e CD firmati in edizione limitata di AM I THE DRAMA? consegnati direttamente a casa loro, insieme a una selezione curata dei suoi dolcetti preferiti e snack piccanti.. *Disponibile solo negli Stati Uniti presso i DashMarts partecipanti

Sul fronte media, è apparsa come ospite a sorpresa al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon QUI, ha co-condotto NBC TODAY With Jenna & Friends (guarda QUI), e ha partecipato a interviste approfondite con Jennifer Hudson (guarda QUI), Zane Lowe (guarda QUI), e Gayle King (guarda QUI). È stata anche presente sulla Billboard R&B/Hip-Hop Power Players Cover, mettendo in evidenza il suo impatto e la sua influenza nell’industria musicale, (vedi la copertina QU)I, e ha collaborato con Spotify per il “Countdown To Am I The Drama?: Cardi B in conversation w/ Kelly Rowland” (guarda QUI). È anche apparsa in vari podcast tra cui Angie Martinez IRL e Joe and Jada, raccontando come è nato l’album e mostrando la sua inconfondibile personalità. Inoltre, è apparsa al The Elvis Duran Show (guard QUI) e al The Breakfast Club (guarda QUI).

Am I The Drama? è finalmente qui, e Cardi è tornata, più audace, più grande e migliore che mai!

CARDI B

Cardi B è una delle artiste musicali più significative di tutti i tempi, a prescindere dal genere, dal sesso o dalla generazione, e ha raggiunto tutto questo in meno di un decennio. Tra la sua lista di successi, apparentemente inarrestabile, si distingue come la rapper donna con il maggior numero di certificazioni nella classifica “Top Artists (Digital Singles)” della RIAA, con oltre 100 milioni di unità certificate RIAA vendute e 3 certificazioni di diamante. Il suo album di debutto, Invasion of Privacy, che ha scalato le classifiche, ha vinto un GRAMMY® Award e ha ottenuto 6 dischi di platino RIAA, continua a essere un traguardo fondamentale nella storia dello streaming del rap femminile. Tutte le 13 tracce di Invasion of Privacy sono ora certificate almeno Platino, e il successo dell’album del 2018 include anche la storica “Bodak Yellow”, certificata Diamante. La sua vasta lista di premi, nomination e riconoscimenti di alto profilo include attualmente 10 nomination ai GRAMMY® e una vittoria come Miglior Album Rap per il suo album di debutto Invasion of Privacy, otto Billboard Music Awards, sei Guinness World Records, quattro Spotify One Billion Streams Awards, due ASCAP Songwriter of the Year Awards, otto ASCAP Pop Music Awards, 23 ASCAP Rhythm & Soul Music Awards, sei American Music Awards, quattro MTV Video Music Awards, tre iHeartRadio Titanium Awards, sei BET Awards, 14 BET Hip Hop Awards, l’inclusione nella lista “TIME100: The 100 Most Influential People of 2018” di TIME, la nomina a “Entertainer of the Year” di Entertainment Weekly nel 2018 e “Woman of the Year” di Billboard nel 2020, insieme a innumerevoli altri trionfi. Continua ad espandere la sua eredità musicale nel 2025 con il suo nuovo album, Am I The Drama?, disponibile ovunque ora.

Comunicato Stampa: Elena Tosi