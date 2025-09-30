Renato Zero un compleanno speciale sulle note di “L’Orazero”

Share

RENATO C’È!

Non esiste una formula specifica nella musica che stabilisca modalità, tempi, durate o formule magiche infallibili.

Neppure l’entusiasmo da solo può realizzare il prodigio.

Bisogna viverla la vita per poterla raccontare, condividerne gli umori, le intemperanze.

Tutti gli eventi buoni o cattivi che siano.

Poi quattro chiacchiere giornaliere con lo specchio conviene sempre farle e con lui riflettere a fondo se veramente si è in grado di sostenere tutti quegli oneri che questo percorso comporterà.

lo che con lo specchio ho avuto da sempre un rapporto stretto e indispensabile!

Ci ho passato le ore in sua compagnia, trasformando ogni volta la mia faccia per sfuggire alla stanca normalità, facendo così impazzire ogni anagrafe!

Ma tornando al punto, se si vuole un accesso costante e duraturo al camerino queste sono le condizioni essenziali: stringere un’amicizia salda con la propria coscienza, se possibile farsi amico uno strumento musicale, familiarizzare con un microfono ed esercitarsi nell’uso corretto di una eccellente faccia di bronzo.

Possedere un buon orecchio aiuta molto! Così come una stabilità emotiva.

E ancora, una vocalità talmente poderosa, originale, coinvolgente, da riuscire a stenderli tutti!

Vi dico tutto ciò, oggi, alla vigilia dei miei 75 debutti.

È stato un viaggio durissimo e meraviglioso, il mio. Errori, tanti, tante le delusioni.

Infinite le volte che sono tornato a casa profondamente affranto ed ho pianto. Quante volte ho pianto…

Ma oggi il vostro abbraccio è cosi generoso e carico d’emozione che ciò mi ripaga largamente per tutti gli sforzi fatti fin qui!

Grazie di essere così giovani. Di avere ancora così tanta voglia di battervi!

Ma soprattutto di crederci!

È l’Ora Zero.

Questo lavoro è per voi. Pertanto: Non mollate ragazzi!

Renato c’è!

Non poteva che essere la musica il miglior modo per celebrare un compleanno speciale.

Quello di Renato Zero -che cade oggi, 30 settembre– è sulle note di L’ORAZERO, il nuovo album di inediti in uscita il 3 ottobre per Tattica: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultra cinquantennale carriera che ha segnato e continua a segnare la storia della musica italiana.

“Sto diventando adulto allegramente. Ogni volta che sforno un “titolo”, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva!”

– le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto.

Il viaggio di L’ORAZERO si articola in 19 tracce: diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni e utopie. Mondi che si rivelano attraverso linguaggi molteplici e inaspettati, capaci di dare voce a emozioni e prospettive unite da un unico filo conduttore: la continua e inarrestabile ricerca di espressione.

L’ORAZERO si offre come una porta aperta al dialogo, alla condivisione dei pensieri, ma anche alla possibilità concreta di un cambiamento profondo. In un mondo che urla e che sgomita, Zero è mosso dall’urgenza di riaffermare le basi fondamentali del vivere: l’amore come energia inesauribile che tiene accese le relazioni umane; l’amicizia come presenza che consola e sostiene; il rispetto come principio irrinunciabile che permette di vivere in armonia con se stessi e con gli altri.

Anticipato il 12 settembre dal singolo Senza -primo tassello di una narrazione che ora si svela nella sua interezza, L’ORAZERO è un caleidoscopio di racconti e visioni: un cammino che accoglie esperienze, emozioni e possibilità sempre nuove, dove ogni passaggio contribuisce a dare profondità e significato al viaggio zeriano.

TRACK BY TRACK

ASPETTANDO L’ALBA apre il progetto tratteggiando un percorso di vita fatto di sfide e sogni difficili, con la musica sempre presente come alleata e fedele compagna. LASCIATI AMARE arriva diretto come invito a liberarsi da paure, giudizi e convenzioni per riscoprire la pace e la libertà interiore. In PIÙ MUSICA c’è tutto il senso di estraneità e disillusione verso un mondo dominato da violenza e mancanza di valori, dove la musica si eleva a forza vitale capace di guarire, creare comunità e restituire speranza. VOGLIO REGALARTI UN AVVENIRE immagina un futuro luminoso, costruito con passione, lealtà e rispetto, che spinga a credere di nuovo nelle possibilità. Il significato profondo racchiuso ne IL RIFUGIO ruota intorno al bisogno di protezione, accoglienza e rinascita attraverso l’altro. TI MERITI DI PIÙ è un appello urgente ai giovani: un invito a non cedere alla rassegnazione, a non lasciarsi ingannare da false promesse e a riconoscere il proprio valore, perché il futuro appartiene a loro. TEMPO offre una riflessione esistenziale sul valore del tempo come risorsa preziosa e irripetibile: un’esortazione a non sprecare i giorni, a viverli con intensità, equilibrio e consapevolezza. L’amore si fa forza rigeneratrice e rivoluzionaria in SE T’INNAMORERAI: una benedizione rivolta a chi si apre al sentimento. Se SU PER GIÙ è una presa di posizione contro i vuoti e le distorsioni dei rapporti affettivi contemporanei, L’ANIMA CANTA è una dichiarazione di resistenza interiore e di vitalità creativa. In SENZA lo smarrimento collettivo e personale diventa voglia di riscatto e incoraggiamento a ritrovare voce e speranza. VORREI PIACERTI celebra la vulnerabilità e la sincerità in amore, raccontandolo come bisogno di riconoscimento e come sfida quotidiana. Se RIPRENDIAMOCI IL MONDO incita a rialzarsi e costruire insieme un futuro migliore, senza malinconia né rassegnazione, sognare diventa atto di resistenza e di rinascita in NEL REGNO DEL SOGNO. Canto di autoconsapevolezza ma anche di rinnovamento collettivo, ASCOLTATI è un monito a guardarsi dentro, riconoscere i propri limiti e valori e affrontare il mondo con coraggio, senza paura di vivere davvero. IL BATTITO DEL MONDO intreccia memoria personale e memoria collettiva, raccontando un amore intenso dentro un mondo duro e ferito. Un’ode alla vita come meraviglia inesauribile: ANCORA NUOVI GIORNI celebra la capacità di rinnovarsi e l’attesa fiduciosa di un futuro più poetico. Con CHE SIA AMORE trova spazio una riflessione sull’amore come forza viva e bene prezioso da nutrire, proteggere e rinnovare continuamente. Il disco si chiude con una dichiarazione chiara e accorata: in un mondo travolto da odio e conflitti, PACE è un invito a ritrovare umanità, opponendo alla violenza la forza della tenerezza.

L’ORAZERO IN TOUR

A poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con L’ORAZERO IN TOUR. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane, a partire da gennaio 2026 con 23 date annunciate in giro per il Paese, fino al mese di aprile.

Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport, per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) e Messina (Palarescifina).

Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che unisce i brani simbolo della sua inimitabile storia artistica alle tracce contenute nel nuovo progetto “L’ORAZERO”, per la prima volta dal vivo.

I biglietti sono disponibilisurenatozero.com e vivaticket.com.

La radio partner di L’ORAZERO IN TOUR è RTL 102.5.

L’ORAZERO IN TOUR viaggia con Italo.

