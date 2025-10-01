Anna Carol insieme a Dente con “Invece di stare con te”

Share

«Tu pensi sia grave

io penso sia normale

che preferisca

stare da sola

invece di stare con te»

A pochi mesi dalla pubblicazione del disco “Principianti”, Anna Carol annuncia oggi “Invece di stare con te” (https://inrirecords.lnk.to/idsct; INRI Records/Metatron), il suo nuovo singolo in collaborazione con Dente, in uscita venerdì 3 ottobre su tutte le piattaforme digitali.

Il telefono squilla senza sosta. Al bar, qualcuno prova ad attaccare bottone. Il volume è troppo alto per capirsi davvero. La birra artigianale non mantiene le promesse. Alcuni momenti ci rapiscono, ci trascinano nel flusso delle cose, ma tutto ciò che desideriamo in quegli istanti è restare da solə. Tutto diventa troppo, le cose intorno cominciano ad infastidire e l’unico pensiero in testa è quello di ritrarsi, tornare a casa nella propria solitudine.

“Invece di stare con te” è una canzone incalzante dal ritmo up-tempo, curata da Federico Dragogna, che permette ai due artisti di cantare con lucidità e leggerezza il desiderio di isolarsi. Il testo spicca di ironia e profondità, incalzato dall’alternarsi di strofe di Anna Carol e Dente, immergendo l’ascoltatore in un duetto spiazzante, dove il disagio sociale diventa ballabile.

La collaborazione con Dente, tra i cantautori più ironici e malinconici della scena italiana, nasce da una stima reciproca e da una visione condivisa sul valore dell’ironia nelle relazioni umane. La scorsa primavera Anna Carol ha aperto alcune date del “SANTA TENEREZZA TOUR” di Dente e si sono esibiti insieme a sorpresa anche sul prestigioso palco del MI AMI FESTIVAL lo scorso maggio.

Reduce dal tour estivo che l’ha vista calcare i palchi dei festival musicali più suggestivi, Anna Carol è ora pronta a riportare la magia della sua identità cantautorale in giro per l’Italia con nuove date.

Di seguito il calendario del “PRINCIPIANTI CLUB TOUR”, organizzato e prodotto da GEMMA CONCERTI:

10 Ottobre 2025 – Parma – Fragile Festival

11 Ottobre 2025 – Brunico (BZ) – Thrive Festival

09 Novembre 2025 – Torino – Magazzino sul Po

19 Novembre 2025 – Roma – La Redazione

26 Novembre 2025 – Milano – Arci Bellezza

05 Dicembre 2025 – Bolzano – Teatro Cristallo

05 Gennaio 2026 – Terlizzi (BA) – Mat Laboratorio Urbano

“Invece di stare con te” è già contenuta nella versione vinile di “Principianti”, un disco che parla di relazioni umane, di identità e di amore. Tutti viviamo in uno stato di eterni principianti cioè uno stato bellissimo di amore per le visioni differenti.

Oltre all’album “Principianti”, Anna Carol ha pubblicato anche un libro intitolato “Tecniche per non imparare a ferirsi” (Augh!, https://www.aughedizioni.it/prodotto/tecniche-per-non-imparare-a-ferirsi/), che nasce dall’idea di creare un progetto editoriale frutto di contaminazione. Il libro raccoglie i testi dell’album, accompagnati dai racconti brevi di Sonia Lisco, co-autrice di alcuni testi, e dalle immagini del fotografo Alecio Ferrari. Ogni brano del disco ha ispirato una breve storia, intrecciata ai temi del disco, per offrire un’esperienza di ascolto e lettura che si connette con il mondo emotivo di Principianti.

Anna Carol è una cantautrice di Bolzano. La sua scrittura si addentra con sguardo leggero e talvolta ironico nella complessità del quotidiano, trasponendola in immagini evocative che guidano chi ascolta in una dimensione delicata e profonda. Durante un intenso periodo all’estero, tra Colonia, Rotterdam e Londra, viene influenzata dall’incontro con le scene musicali Soul, R&B, del cantautorato internazionale e delle arti visive e performative europee. L’album di debutto di Anna Carol, “Cinetica”, uscito a novembre 2022, viene accolto con entusiasmo nel cantautorato italiano e ottiene parecchie attenzioni soprattutto dal vivo. A novembre esce “Il contrario”, il primo singolo da un nuovo album, lavorato con Federico Dragogna e i Selton, che segna l’inizio della nuova collaborazione con INRI Records/Metatron, seguito da “Diversi tipi di dolore” e “Boreale”. Il 14 marzo esce infatti il suo nuovo album “Principianti”.

