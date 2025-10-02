Emma è tornata! Il nuovo singolo porta la firma da Olly

Share

Emma è tornata! Fuori domani, venerdì 3 ottobre, “Brutta Storia”, il nuovo singolo, prodotto da Juli, in uscita per Island Records/Universal Music.

Un ritorno attesissimo da parte dei fan, che nell’ultimo anno non hanno mai smesso di far sentire il proprio affetto all’artista.

“Brutta Storia” è il primo passo verso una nuova fase artistica di EMMA, un capitolo inedito che ne conferma la forza interpretativa e l’evoluzione musicale. La canzone, dal sound pop contemporaneo con sfumature cantautorali, arriva in modo immediato e mette ancora una volta in risalto la nuova vocalità dell’artista, che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua autenticità.

Il brano porta la firma di Emma, Federico Olivieri e Paolo Antonacci, con la produzione di Juli (Julien Boverod), che ne ha curato anche la composizione insieme a Federico Olivieri e Paolo Antonacci.

Da domani sarà disponibile online anche il video del brano, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv.

Comunicato Stampa: Tatiana Lo Faro