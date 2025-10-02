Share

A grandissima richiesta Luca Ravenna annuncia nuove date di FLAMINGO, il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record da gennaio 2026 nei teatri di tutta Italia – prodotto da Live Nation. A distanza di mesi dall’inizio del tour, hanno già registrato il tutto-esaurito gli appuntamenti del 23 e 24 gennaio al Teatro Colosseo di Torino a cui si aggiunge quindi il 22 gennaio, quelli del 9, 10 e 11 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano a cui si aggiungono il 18 e 19 aprile, quelli del 27 e 28 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma a cui si aggiunge il 26 febbraio, e quelli del 18 e 19 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna a cui si aggiunge il 17 marzo. Arricchiscono il calendario anche le nuove date del 23 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, del 13 aprile al Teatro Regio di Parma e del 23 aprile al Nuovo Teatro Carisport di Cesena.

Dopo il grandissimo successo di Red Sox – oltre 75mila gli spettatori che tra il 2023 e il 2024 hanno gremito i teatri per più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York – Luca torna in scena con uno show inedito, mettendo in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea. L’ispirazione di FLAMINGO arriva come sempre dalla sua quotidianità: uno spettacolo popolato di sogni, case vere e case finte affittate sopra le discoteche, il tentativo di iniziare una carriera da corista, voli reali o pindarici, una famiglia d’origine divisa dalla politica e qualche domanda sulle famiglie del futuro, tra il desiderio di diventare zio e quello di restare bambino per sempre. FLAMINGO è uno spettacolo che vive tra la nostalgia di una colazione in pasticceria e la curiosità di scoprire dove ci porteranno i robot.

I biglietti sono disponibili sul sito LiveNation.it.

Radio Italia è media partner del tour.

