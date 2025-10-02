“Caravaggio – A Rebel Rock Musical” torna nel 2026 in tour

Share

🔊 Clicca per ascoltare

“Caravaggio è un ribelle rock in bilico nella Roma degli intrighi” – La Stampa

“Caravaggio – A Rebel Rock Musical”: Un’emozionante odissea tra Arte e Rivoluzione – A tutto spettacolo

“Un racconto entusiasta che non fa sconti. Se il teatro musicale ha il pregio di aggiungere il pathos della musica ai racconti, Caravaggio ci riesce appieno. Cast brillante e voci intense”– GingerMag

Dopo un 2025 ricco di soddisfazioni, in cui ha ottenuto un’ottima accoglienza sia di critica che di pubblico, il musical “Caravaggio – A Rebel Rock Musical” prodotto dalla Golden Ticket Company è pronto per tornare nel 2026 con un tour che toccherà diverse città italiane.

È ribelle, rivoluzionario e per la prima volta Rock!

La rivoluzione è quella di Michelangelo Merisi detto “il Caravaggio”, che sfida la Roma Papalina del ‘600, covo di intrighi, contrasti, gelosie, segreti inconfessabili. Un artista imprevedibile e istintivo, con un carattere che crea scompiglio tanto fra i suoi nemici quanto tra i suoi protettori. Le sue tele ricche di umanità e libere da ipocrisie.

Il Potere trema davanti ad un uomo che rifiuta le rappresentazioni false, in una storia raccontata con forza incontenibile e che conduce ad un finale sorprendente. La vita di un ribelle che non accetta compromessi o soprusi, che dipinge i poveri nei panni dei santi e le prostitute nelle vesti delle Madonne, per raccontare una verità scomoda: “C’è più Dio in terra di quanto ce ne sia in cielo”.

La “Golden Ticket Company” mette in scena CARAVAGGIO in chiave di musical rock. Il libretto, le liriche e la regia sono di Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo, coppia già brillantemente rodata attraverso dodici anni di repliche del musical Valjean, nominato come miglior musical off italiano.

Le musiche vedono la collaborazione di Rizzolo con il maestro Sandro Cuccuini e la direzione musicale di Tony De Gruttola, accompagnato negli arrangiamenti da Daniel Bestonzo. Il risultato è uno stile musicale Rock incisivo e nel contempo melodico, con influenze progressive, indissolubilmente legato alla tradizione del Musical Theater.

La rock band è composta, oltre che dagli stessi De Gruttola e Bestonzo, anche da Gualtiero Marangoni, Ciro Iavarone e Enzo “Vince” Degioia.

I movimenti coreografici sono affidati all’estro di Fabio Liberti.

Il ruolo di Caravaggio a Jacopo Siccardi.

“CARAVAGGIO, A REBEL ROCK MUSICAL” non è solo il racconto della vita e della misteriosa fine del pittore. È uno spettacolo travolgente che celebra l’eredità inestimabile contenuta nei suoi dipinti, la sua Arte, ma soprattutto la sua continua ricerca della Luce.

CAST

Interpreti e ruolo principale

Jacopo Siccardi – Caravaggio

Marianna Bonansone – Lena Antognetti

Fabrizio Rizzolo – Don Fernando

Sebastiano Di Bella – Giovanni Baglione

Isabella Tabarini – Annuccia Bianchini

Giorgio Menicacci – Cardinale Del Monte

Susi Amerio – Costanza Colonna Sforza

Nicolas Franzin – Ranuccio Tomassoni

Emanuele Franco – Notaio Pasqualone

Diana Bragadin – Laura Della Vecchia

BAND

Tony De Gruttola – Chitarre

Daniel Bestonzo / Enzo “Vince” Degioia – Tastiere

Gualtiero Marangoni – Basso

Ciro Iavarone – Batteria

Sound Engineer – Fabrizio Argiolas

TEAM CREATIVO

Libretto e Liriche – Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo

Musiche – Sandro Cuccuini e Fabrizio Rizzolo

Regia – Fulvio Crivello e Fabrizio Rizzolo

Direzione Musicale – Tony De Gruttola

Movimenti coreografici – Fabio Liberti

Duelli scenici – Jacopo Siccardi

Arrangiamento, Orchestrazione e Musiche Addizionali – Tony De Gruttola e Daniel Bestonzo

STAFF

Scenografia e luci – Fulvio Crivello

Costumi – Luisa Wolff, con la consulenza di Augusta Tibaldeschi

Dance Captain – Marianna Bonansone

Direttore di Scena – Lorenzo Neri

Macchinista – Maurizio Loddo

Parrucche – Emilienne Guea e Gilda Fiengo

Produzione musicale – 03db Production

Registrazioni effettuate presso 03db

Durata spettacolo: 120 minuti (Due atti)

19 FEBBRAIO 2026 – NOVI LIGURE (Teatro Romualdo Marenco)

20 FEBBRAIO 2026 – ALESSANDRIA (Teatro Alessandrino)

12 MARZO 2026 – FIRENZE (Teatro Cartiere Carrara)

17 MARZO – FERMO (Teatro dell’ Aquila)

18 MARZO 2026 – PRATO (Teatro Politeama Pratese)

19/20 MARZO 2026 – ROMA (Teatro Ghione)

21 MARZO 2026 – GROSSETO (Teatro Moderno)

22 APRILE 2026 – MESTRE (Teatro Toniolo)

23 APRILE 2026 – VERONA (Teatro Nuovo)

30 APRILE – VILLADOSSOLA (Teatro La Fabbrica)

PREVENDITA BIGLIETTI e INFORMAZIONI TOUR

ww.goldenticketcompany.it/tour

“CARAVAGGIO – A REBEL ROCK MUSICAL” SUL WEB

Sito – https://www.caravaggiorockmusical.it/

Facebook – https://www.facebook.com/caravaggiorockmusical

Instagram – https://www.instagram.com/caravaggiorockmusical/

Comunicato Stampa: FrigerioPress – Laura Frigerio