James Hype si unisce ancora alla scena musicale italiana

Giovedì 2 ottobre 2025. È disponibile da oggi, in digitale e in radio, la nuova versione dell’ultimo singolo di uno dei DJ più amati e riconosciuti al mondo James Hype, “WATERFALLS, SAMURAY JAY REMIX”, accompagnato dal lyric video ufficiale. Il brano è una rivisitazione della traccia originale, in collaborazione con uno degli artisti più di spicco della scena mainstream italiana attuale, Samurai Jay.

James Hype, che con la versione originale di “WATERFALLS” aveva regalato al suo pubblico un inno energetico e fresco, torna con una versione rivisitata del brano, “WATERFALLS, SAMURAI JAY REMIX”, in cui il DJ è accompagnato dalla penna e dalla grinta di Samurai Jay. Il connubio dei due stili crea così una traccia in cui il ritmo da club acquisisce un sound ancora più di carattere, perfetta per le piste da ballo di tutto il mondo, ma con una nota di italianità ben riconoscibile.

James Hype continuerà a incantare le folle di tutto il mondo per il resto del 2025. In seguito a una serie di show in giro per l’Europa, inclusa la sua residency di 16 settimane a Ibiza “SYNC”, tornerà negli Stati Uniti ad Halloween per una serata allo Space Miami, seguita da una residency allo Zouk di Las Vegas il 7 novembre e da un set all’EDC Orlando il 9 novembre. Grazie a nuovi progetti che arriveranno presto e alle sue partecipazioni ad alcuni dei più grandi festival UK ancora da annunciare, anche come headliner, il 2025 si delinea sempre di più come un anno decisivo per James Hype. “WATERFALLS”, che è già destinata ad essere un successo ai futuri festival estivi, è già entrata nella Spotify Viral Chart in numerosi Paesi.

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, è un giovane autore, producer e rapper dal sound innovativo, con un background musicale trasversale e una penna arguta, che l’hanno reso uno dei nomi più di spicco della scena musicale attuale. Samurai Jay, infatti, si è di recente reso protagonista dell’estate 2025 grazie al suo singolo “Halo”, che ha appena conquistato il disco d’oro dopo aver passato molteplici settimane nella Top5 delle classifiche streaming (Spotify, Apple, Amazon Music) e FIMI/NIQ, oltre ad essere il brano più ascoltato su TikTok, dove è in prima posizione della Top50 da fine luglio. Grazie a “WATERFALLS, SAMURAI JAY REMIX”, l’artista continua il suo percorso musicale fatto di autenticità e unione fra mondi e stili diversi, creando così un sound che lo caratterizza e che porta con sé una forte impronta internazionale.

