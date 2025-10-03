Taylor Swift esce oggi il suo dodicesimo album

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dopo l’annuncio a sorpresa che ha entusiasmato il suo pubblico poche settimane fa, la regina del pop Taylor Swift torna oggi con il suo dodicesimo progetto discografico “The Life of a Showgirl”, il cui singolo estratto “The Fate of Ophelia” è da oggi in rotazione nelle radio italiane. Ad accompagnare l’uscita è una speciale proiezione nelle sale cinematografiche, “The Official Release Party of a Showgirl”, contenente il videoclip ufficiale di “The Fate of Ophelia”, immagini inedite del dietro le quinte e un racconto traccia per traccia di “The Life of a Showgirl”. “The Official Release Party of a Showgirl” è disponibile nelle sale cinematografiche per tre date evento, da oggi fino al 5 ottobre ed è già un successo al botteghino, con milioni di dollari di incassi negli Stati Uniti.

L’album è già disponibile nei formati fisici vinile, CD e musicassetta, e nei formati CD + poster in esclusiva sullo Shop Universal e per Discoteca Laziale. In occasione dell’annuncio, l’artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato CD Deluxe: “Sweat and Vanilla Perfume”, “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”. Sono state annunciate sei varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato vinile e tutte le versioni sono andate sold out in pochissimi minuti. Sullo Shop Universal, inoltre, è disponibile il vinile “The Crowd Is Your King Edition”, già sold out nonostante non fosse un prodotto a tempo limitato.

Annunciato a sorpresa qualche settimana fa al podcast “New Height Show”, dove Taylor Swift è stata ospite del suo fidanzato Travis Kelce, “The Life of a Showgirl” ha stabilito un nuovo record ancora prima della sua uscita ufficiale: pochi giorni fa, infatti, è diventato l’album con più presave di sempre su Spotify, superando i 5 milioni e battendo un primato che già apparteneva alla stessa Taylor Swift, ottenuto nel 2024 con “The Tourtured Poets Department” (disco di platino in Italia). L’artista ha così dimostrato ancora una volta di essere una delle figure più amate del panorama musicale globale, capace di rendere ogni suo progetto un evento in grado di catturare l’attenzione di tutto il mondo.

“The Fate of Ophelia”, primo singolo estratto del nuovo progetto, è un brano pop dalle sonorità al contempo dark e oniriche, in cui Taylor Swift racconta del destino di Ofelia e di come sarebbe potuto essere anche il suo se il suo cuore non fosse stato salvato. Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, in uscita nei prossimi giorni, che sarà trasmesso in anteprima nelle sale cinematografiche da stasera. Prodotto da Max Martin, Shellback e dalla stessa Taylor Swift, il nuovo progetto è composto da 12 tracce, che vedono come unico feat l’amica e astro nascente del pop internazionale Sabrina Carpenter nel brano “The Life of a Showgirl”.

“Stanotte tutte queste vite convergono qui, i mosaici di risate e i cocktail di lacrime, dove le anime fraterne cantano cose identiche, ed è bellissimo, è estatico, è spaventoso. Non posso neanche spiegarvi quanto sia orgogliosa di condividerlo con voi, un album che mi sembra così giusto. Un grazie infinito va ai miei mentori e amici Max e Shellback per avermi aiutata a dipingere questo autoritratto. Se pensavate che il grande show fosse folle, forse dovreste venire a dare un’occhiata dietro al sipario…” – Taylor Swift

Taylor Swift (19 dischi d’oro e 18 dischi di platino in Italia) sta vivendo un 2025 ricco di successi, e il nuovo progetto discografico arriva sulla scia del suo trionfo più importante: tornare in possesso dei master originali dei suoi primi sei album, conquista arrivata finalmente lo scorso maggio. Coronato il più grande sogno della sua carriera, l’artista continua a pubblicare nuova musica dopo un anno che l’ha vista abbattere l’ennesimo record grazie al suo Eras Tour, che si è concluso a dicembre con il titolo di tour con l’incasso più alto della storia. Recentemente l’artista ha conquistato anche un altro primato, in quanto è diventata la prima cantante donna della storia a superare i 100 milioni di dischi venduti negli Stati Uniti, ottenendo la certificazione di diamante per il suo disco del 2014 “1989”. Nel 2024 Taylor Swift è entrata inoltre nella storia dei Grammy Awards, aggiudicandosi il record di prima artista a vincere per quattro volte il premio come “Album of the year” con “Midnights” (disco di platino in Italia), dopo aver già vinto in precedenza con “Fearless” (2010), “1989” (2016, disco di platino in Italia in entrambe le edizioni, master originale e Taylor’s Version) e “Folklore” (2021, disco di platino in Italia).

L’ultimo album di Taylor Swift “The Tortured Poets Department”, pubblicato ad aprile 2024, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI sia nella categoria album sia in quella CD, vinili e musicassette, ottenendo il titolo di album internazionale più venduto in Italia nel 2024. Dopo “Midnights” (disco di platino in Italia) nel 2022 e “1989 (Taylor’s version)” nel 2023, The Tortured Poets Department” è stato il terzo disco dell’artista a raggiungere la #1 posizione al debutto nelle classifiche FIMI. In sole due settimane, “The Tortured Poets Department” ha conquistato la certificazione FIMI di disco d’oro – risultato mai raggiunto prima dall’artista in Italia – per poi ottenere quella di disco di platino. Durante la settimana di uscita, nella quale ha totalizzato globalmente oltre un miliardo di stream, “The Tortured Poets Department” ha collezionato numerosi record, tra cui album più streammato in un solo giorno nella storia di Spotify e primo album nella storia di Spotify a totalizzare più di 300M stream in un giorno solo. Taylor Swift è così diventata l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. Su Apple Music, inoltre, è l’album pop che ha totalizzato più stream nel primo giorno d’uscita, confermandosi anche su Amazon Music l’album con più stream al debutto.

A partire da marzo 2023 fino a dicembre 2024, Taylor Swift ha incantato i fan con il suo “Eras Tour”, un viaggio che ha ripercorso le tappe della carriera dell’artista attraverso un live della durata di oltre tre ore, con una scaletta composta da 44 brani che ha abbracciato tutti i suoi album, tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”. Il tour, approdato anche in Italia allo Stadio San Siro con due date evento il 13 e il 14 luglio che hanno immediatamente registrato il tutto esaurito, ha generato sold out su sold out, consacrando Taylor Swift ad artista che ha portato a termine il tour più redditizio della storia.

Cantautrice pluripremiata, performer eccezionale e superstar globale, da anni Taylor Swift ha conquistato il panorama musicale internazionale, confermandosi indubbiamente come una delle figure di spicco nello scenario artistico contemporaneo. Recentemente, dopo il successo con sette vittorie agli MTV VMAs che l’ha ufficialmente incoronata come artista più premiata di sempre nella storia della manifestazione, Taylor Swift ha trionfato anche agli MTV EMAs con quattro vittorie, conquistando sei nomination per i Grammy Awards 2025 e diciassette per i Billboard Music Awards 2024. Inoltre, Billboard ha coronato l’artista come la seconda più grande pop star del XXI secolo.

“The Life of a Showgirl” Tracklist:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl feat Sabrina Carpenter

Comunicato Stampa: Mompellio Gabriel