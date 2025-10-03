nayt: èuscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È uscito oggi, venerdì 3 ottobre, “Un uomo” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo brano con cui nayt ha deciso di tornare a condividere la propria musica, spinto dalla ricerca di una semplice domanda, “com’è che si fa ad essere un uomo?” (LINK).

È online anche il video del brano, diretto da Giulio Rosati (Creative Direction & Executive Production: deep culture; produzione: Borotalco.tv).

nayt, tra i cantautori più introspettivi della sua generazione, capace con la sua scrittura di dare voce a fragilità e inquietudini a cui spesso si fa fatica dare forma, in questo brano si ritrova a scavare ancora più in profondità utilizzando la sua arma più potente, le parole.

“Un uomo”, prodotto da Zef, grazie anche a un sound dalle sfumature cupe e ipnotiche, è il racconto di uno smarrimento, di una perdita di punti di riferimento e dell’incapacità di distinguere con precisione quello che differenzia la realtà dalla finzione. Perché è quello che si nasconde, che cela la vera natura delle persone. Con la sua consueta sincerità, nayt restituisce un’immagine precisa, fatta di dettagli e di momenti specifici, dell’essenza di un uomo, con tutte le sue fragilità e contraddizioni.

Grazie alla sua capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico, nayt ha da sempre creato un legame profondo e autentico con chi lo ascolta, reso ancora più evidente nelle performance live e nei concerti, in cui nayt mostra il suo lato più sincero.

Dopo il tour sold out nei club italiani della scorsa primavera, nayt si esibirà per la prima volta questo ottobre in due live nei palasport, con una data al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 23 ottobre, e una all’Unipol Forum di Milano, sabato 25 ottobre.

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com e nei circuiti di vendita abituali. Per info: www.livenation.it/nayt

nayt

Con 5 album certificati Oro, “Raptus 3”, “MOOD”, “DOOM”, “HABITAT” e “Lettera Q”, e oltre dieci anni di carriera, nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è uno degli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione. La sua scrittura, diretta e sincera, si distingue per la capacità di mettere a nudo fragilità e conflitti interiori, trasformandoli in un dialogo autentico con il pubblico.

Il suo percorso inizia con la trilogia di “Raptus”, che lo consacra come una delle voci più originali della nuova generazione. Nel 2020 pubblica “MOOD” (Oro), seguito l’anno successivo da “DOOM” (Oro), lavori che consolidano la sua cifra stilistica: testi profondi e un approccio coraggioso, in grado di superare i confini del rap tradizionale.

Nel 2022 arriva “HABITAT” (Oro), un progetto che apre un nuovo capitolo sonoro più melodico ed emozionale, un vero e proprio viaggio interiore che trova sul palco la sua dimensione più catartica.

“Lettera Q” (Oro), album uscito a novembre 2024, amplia il percorso avviato con “HABITAT”, aprendo a un confronto ancora più immediato e autentico con la realtà che lo circonda. L’album debutta alla #1 della Classifica Formati Fisici e al #2 della Top Album di FIMI/NIQ Italia. Inoltre, in sole 24h tutti i brani dell’album sono entrati in Top 50 Italia su Spotify.

www.instagram.com/nayt

Comunicato Stampa: ON – Out Now | Sara Bricchi