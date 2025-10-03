Giuseppina Torre protagonista della rassegna “Impronte”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

GIUSEPPINA TORRE sarà protagonista il 7 ottobre alle ore 21.00, presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo (via Giovanni Frova, 10), in provincia di Milano, nell’ambito di Impronte, la rassegna culturale che unisce musica, letteratura, arti visive e cinema, diretta da Enrico Ruggeri e ideata da Giovanni Favero e Rosy Toma come forma di moderno mecenatismo.

Durante la serata la pianista e compositrice sicilianaeseguirà dal vivo i brani tratti dal suo ultimo album “THE CHOICE” (Sony Music Italia) e presenterà anche il suo primo libro “UN PIANO PER RINASCERE. LA MIA STORIA DAL VIVO” (Solferino, pp. 192), scritto insieme alla giornalista Barbara Visentin. Opening Act Irma Cantoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il libro racconta la storia di Giuseppina Torre, che ha vissuto a lungo in una relazione segnata da violenza psicologica e fisica. Dietro il successo nascondeva una sofferenza profonda ma, con coraggio e grazie alla musica, è riuscita a liberarsi e a ricostruire la propria vita. La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

Da sempre impegnata su questo fronte, Giuseppina Torre sceglie ancora una volta di esporsi in prima persona, trasformando le note del pianoforte in un messaggio di forza e consapevolezza di sé tanto da essere chiamata la “pianista con le scarpe rosse”.

Questi i prossimi appuntamenti con Giuseppina Torre (presentazione del libro e/o concerto):

3 ottobre – Circle Bakery & Coffee Lounge – Saronno (Varese) PRESENTAZIONE LIBRO

– – (Varese) PRESENTAZIONE LIBRO 7 ottobre – Villa Ghirlanda Silva – Cinisello Balsamo (Milano) nell’ambito di Impronte CONCERTO + PRESENTAZIONE LIBRO

– – (Milano) nell’ambito di CONCERTO + PRESENTAZIONE LIBRO ​ 16 ottobre – Istituto Italiano di Cultura – Belgrado CONCERTO + PRESENTAZIONE LIBRO

– – CONCERTO + PRESENTAZIONE LIBRO ​19 novembre – Marradi (Firenze) – PREMIO PAPE GURIOLI 2025

Domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 18.30, presso Circle Bakery & Coffee Lounge a Saronno (Via Garibaldi 5) presenterà il suo libro. Ingresso libero fino a esaurimento posti. È previsto un aperitivo a pagamento (10 euro), su prenotazione.

Il 7 ottobre, alle ore 21.00, presso Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo (Milano), si esibirà in concerto e presenterà il suo libro nell’ambito di Impronte, la rassegna culturale che unisce musica, letteratura, arti visive e cinema, diretta da Enrico Ruggeri e ideata da Giovanni Favero e Rosy Toma come forma di moderno mecenatismo. Opening Act Irma Cantoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 16 ottobre, alle ore 18.00, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado (Kneza Miloša, 56) suonerà in concerto e presenterà il suo libro. L’evento è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e dall’Ambasciata d’Italia a Belgrado. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il 19 novembre, alle ore 19.00, riceverà il PREMIO PAPE GURIOLI 2025 a Marradi (Firenze), nel paese natale del celebre musicista e nel giorno del suo compleanno, a pochi mesi dalla sua scomparsa avvenuta prematuramente lo scorso marzo. Il premio è assegnato da Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, e da Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia, in accordo con Arianna Gurioli (figlia di Pape, in rappresentanza della famiglia) e con il patrocinio del Comune di Marradi. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

GIUSEPPINA TORRE è impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne e ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “THE CHOICE” è il suo terzo album, che ha prodotto con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell’autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri. Il video della composizione “Rebel Soul” è disponibile sul canale YouTube dell’artista: www.youtube.com/watch?v=aq-gfqKvdJM.

Ecco la tracklist di “THE CHOICE”:

1) Another life

2) Live what you are

3) Moving skies

4) Fragile but free

5) Rediscover

6) Rebel soul

7) Time to change

8) Serendipity

9) The bravery

10) Breathless

GIUSEPPINA TORRE si è contraddistinta negli anni grazie alla sua musica, conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove la pianista e compositrice è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali. Negli Stati Uniti si è aggiudicata numerosi premi: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th I.M.E.A. Awards 2018.

GIUSEPPINA TORRE si è esibita in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Ha aperto il concerto de Il Volo all’Arena di Verona (24 settembre 2019) ed è stata protagonista di prestigiose rassegne come Piano City Napoli (2020), Piano City Milano (2021, 2025), Piano City Palermo (2022) e La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi (2022, 2024).

Ha pubblicato 3 album: “Il Silenzio Delle Stelle” (Sony Music Italia, 2015), “Life Book” (Universal Music Italia, 2019) e “The Choice” (Sony Music Italia, 2024). È autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte” (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo nella versione che contiene il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi). Il 3 maggio 2021, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”. Nel 2024 è stata protagonista di un tour in Corea del Sud in occasione dei 140 anni delle relazioni diplomatiche e culturali tra la Corea e l’Italia. L’1 e il 3 marzo 2025 si è esibita per la prima volta in Australia.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Silvia Eccher