Taylor Swift infrange i record di Apple Music 

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Dalla preparazione alle luci abbaglianti, fino all’euforia e alla stanchezza finale, The Life of a Showgirl racchiude un intero ciclo di azioni ed emozioni — sempre scintillanti.

Per celebrare il nuovo album, Apple Music ha creato tre playlist di Taylor Swift che rappresentano ogni fase di questo viaggio — con brani tratti dal suo dodicesimo album in studio e dal resto del suo catalogo, capaci di esprimere le sensazioni vissute prima, durante e dopo una performance.

Festeggia l’uscita di The Life of a Showgirl con playlist aggiuntive, video esclusivi e l’intero catalogo di Taylor su Apple Music QUI.

Prima dello show

Il primo atto di una showgirl: brani che creano l’atmosfera prima di salire sul palco.

Naturalmente, tutto inizia con la carica pre-show. Brani pieni di energia e fiducia, scritti per impostare l’atmosfera e ispirare prima di entrare in scena.

Link playlist: https://music.apple.com/it/playlist/prima-dello-show/pl.5ae83bda06d24d5dafc000e50250e000



Lo show

Il secondo atto di una showgirl: canzoni fatte per il palcoscenico.

Ora è il momento delle luci. Questi sono i brani dell’evento principale, pensati per il palco.

Link playlist: https://music.apple.com/it/playlist/lo-show/pl.3a286d27291e4f93ac97124357b29c21

Dopo lo show

Il terzo atto di una showgirl: canzoni sulla vita quando le luci si spengono.

E per il gran finale, arriva il rilascio. Il respiro. Brani scritti nel bagliore che segue uno spettacolo, su ciò che accade quando le luci del palco si spengono e le telecamere non ci sono più.

Link playlist: https://music.apple.com/it/playlist/dopo-lo-show/pl.65c2e7469a4547a8b151957ff74759a2

Comunicato Stampa: Goigest