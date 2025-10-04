Franco Mussida questa sera in concerto a Novara

Share

Questa sera, sabato 4 ottobre, FRANCO MUSSIDA, accompagnato dalla CPM ULTRAPOP BAND, sarà al Teatro Rosmini di BORGOMANERO (Novara), protagonista di “BORGO LIVE AID FOR GAZA”, un grande concerto benefico ispirato al leggendario Live Aid.

«Ho deciso di aderire all’invito di “Borgo Live Aid For Gaza” per rimarcare ciò che ho compreso sul ruolo del suono e della Musica – dichiara FRANCO MUSSIDA – Sentimenti e stati d’animo diventano azioni. La Pace si costruisce da dentro. La Musica è una straordinaria educatrice del sentire umano. L’Odio tende a distruggere, l’Amorevolezza a costruire. L’odio non sceglie un solo popolo o nazione, è una corrente emotiva universale che distrugge la ragione. Ma la risposta all’odio, il suo contenerlo, scioglierne l’incantesimo, non può essere l’anaffettività dei comportamenti di guerra che riduce a numero le persone privandole di un futuro. Serve un sentire comune in cui il senso della vita che sta in tutti noi, possa diventare corrente d’aiuto anche per chi nel dolore rinuncia alla vita, o per chi, con inumano gelo nel cuore, si arroga il diritto di toglierla. Uno dei brani che faremo si chiama appunto “Gente la vita non si toglie… non si butta via”. Sono un musicista e mi ritengo un operatore di pace. In questa quotidiana sfida tra i pro e i contro, tra buoni e cattivi, vorrei ricordare e dedicare questo momento alle persone che si sono battute per la Pace, per la creazione di due nazioni, due stati. Una di queste è Ytzhak Rabin, l’altra, la controversa figura di Yasser Arafat. Il 20 agosto ed il 9 settembre nel 1993 a Oslo furono siglate da Rabin ed Arafat le lettere ufficiali di riconoscimento dei due stati. Il 4 novembre 1995 Rabin fu assassinato. Gli arabo-israeliani sono circa 2.000.000 pari al 21% della popolazione dello Stato Ebraico. Diamo pane alla gente di Gaza, ma non condiamolo con l’aceto dell’Odio. Condiamolo con l’olio della compassione e della speranza. La Musica è un incredibile amplificatore di emozioni e sentimenti. A noi il compito di scegliere quali amplificare».

Presentata da Lucia Bellaspiega, Paolo Simonotti e Andrea Pastore, la serata vedrà alternarsi sul palco diverse band.

I fondi raccolti verranno devoluti a Medici Senza Frontiere e a Caritas Jerusalem, due enti in prima linea nell’assistenza umanitaria a Gaza.

Biglietti disponibili su www.ciaotickets.com o presso il botteghino aperto dalle ore 16.00.

Franco Mussida (Milano, 1947) è musicista, compositore, pittore e scultore. Un ricercatore sugli effetti della Musica sull’individuo. Ha elaborato un suo specifico Codice Musicale che ha aperto nuove strade per l’uso sociale e umanistico della Musica. È uno dei fondatori della PFM, la Premiata Forneria Marconi, della quale ha firmato molti dei più grandi successi tra cui “Impressioni di Settembre”, un brano mitico e nel Cuore di tanti italiani. È fondatore e presidente del CPM Music Institute di Milano, dal 1984 un modello per la formazione musicale. Dal 1987 tiene laboratori musicali in comunità e in istituti di pena. Ha pubblicato diversi saggi sui poteri del suono e della Musica, tra gli altri “Il Pianeta della Musica” edito da Salani oggi alla sua quarta edizione.

È in libreria e negli store digitali il romanzo autobiografico “Il Bimbo del Carillon”, edito da Salani Editore (ottobre 2024, Salani Le Stanze).

