L’abbraccio dell’Arena di Verona per Brunori Sas

Una serata che resterà negli occhi e nel cuore. Con lo speciale appuntamento LIVE CON ORCHESTRA, prodotto da Vivo Concerti, ieri sera Brunori Sas si è preso l’Arena di Verona trasformando il tempio della musica italiana nel mondo in un luogo di intimità condivisa e festa collettiva: il miglior modo per chiudere la stagione live insieme al fedele popolo brunoriano.

In apertura, prima di dar voce alla musica, Dario Brunori ha portato sul palco la testimonianza di Medici Senza Frontiere, per ricordare una volta in più quanto l’azione umanitaria abbia la forza di unire e generare consapevolezza. Dall’Arena di Verona Marco Bertotto, Direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere Italia, ha condiviso la visione e l’impegno dell’organizzazione nell’affrontare le emergenze umanitarie in tutto il mondo, puntando il focus -oggi come non mai- sul valore della solidarietà e dell’umanità anche attraverso il linguaggio della cultura.

Nella notte di Brunori Sas, l’Arena di Verona ha accolto con assoluto entusiasmo la forza emotiva delle parole, delle melodie e delle atmosfere brunoriane, arricchite dal respiro dell’inseparabile band e dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. La serata -che ha riavvolto il nastro del percorso artistico di Dario Brunori, dai primi passi nel panorama musicale fino al successo all’ultimo Sanremo con il brano L’albero delle noci e la release dell’omonimo album Disco D’Oro-ha regalato momenti di grande complicità: prima sulle note di Diego e io, interpretata insieme a Simona Marrazzo, poi con l’amico e collega Diodato che si è unito a Brunori per cantare Canzone contro la paura e L’uomo nero. Nel gran finale, prima dell’encore, i tre hanno condiviso il palco per un corale e commosso omaggio a Lucio Dalla con L’anno che verrà, in un simbolico abbraccio collettivo tra palco e pubblico.

Il 2025 a tutto live di Dario Brunori si concluderà ora oltreconfine, alla conquista di nuovi palchi internazionali. Per tutto il mese di dicembre, Brunori calcherà i palchi di alcune delle principali capitali europee, con le sette tappe del tour BRUNORI IN EUROPA prodotto da Vivo Concerti.

BRUNORI IN EUROPA

CALENDARIO DATE

Venerdì 5 Dicembre 2025 | SALA APOLO – BARCELLONA

Lunedì 8 Dicembre 2025 | UNION CHAPEL – LONDRA – SOLD OUT

Martedì 9 Dicembre 2025 | CIRQUE ROYAL – BRUXELLES

Giovedì 11 Dicembre 2025 | ALHAMBRA – PARIGI

Martedì 16 Dicembre 2025 | COLUMBIA THEATER – BERLINO

Giovedì 18 Dicembre 2025 | VOLKSHAUS – ZURIGO

Domenica 21 Dicembre 2025 | PALAZZO DEI CONGRESSI – LUGANO

Comunicato Stampa: Goigest