Nasce il Festival “Nicolini in Jazz” dal 15 al 19 ottobre a Piacenza

Dal 15 al 19 ottobre 2025 il Conservatorio Nicolini accende i riflettori sulla prima edizione di “Nicolini in Jazz”, il nuovo Festival ideato e curato dal Dipartimento di Jazz dell’Università musicale piacentina, sotto la direzione artistica dei docenti Massimiliano Rolff e Lucio Ferrara.

Un debutto che unisce formazione e spettacolo, trasformando Piacenza in un crocevia di suoni e creatività: cinque giorni di concerti, pensati per studenti, appassionati e per tutta la città, e poi ancora incontri e performance di respiro internazionale.

Protagonisti di questa prima edizione saranno: Perico Sambeat (Spagna, sassofono), Jesse van Ruller (Olanda, chitarra) e Dario Deidda (Italia, basso elettrico e contrabbasso). Accanto a loro si esibiranno i docenti del Dipartimento di Jazz – Massimiliano Rolff, Lucio Ferrara, Antonio Ciacca, Andrea Rea, Mattia Cigalini e Tony Arco – insieme a circa 25 studenti del Conservatorio, protagonisti di concerti e jam session.

Il programma prevede due jam session, quattro concerti e tre masterclass, distribuiti tra il Salone del Conservatorio, il Milestone Jazz Club e il Dubliners Irish Pub.

L’apertura, mercoledì 15 ottobre alle 21 al Dubliners, sarà affidata alla jam session inaugurale con Jesse van Ruller, Rolff e Arco insieme agli studenti. Giovedì 16 ottobre la giornata prevede alle 10 la masterclass di van Ruller all’Auditorium Mennella e, in serata alle 21, il concerto “Four on Strings” al Conservatorio eseguito da Jesse Van Ruller, Lucio Ferrara, Dario Deidda e Tony Arco. Venerdì 17 ottobre si terrà alle 10 la masterclass di Deidda e, la sera, il concerto “Birth of the Cool and more” diretto da Antonio Ciacca, che proporrà l’esecuzione integrale dell’album di Miles Davis con un nonetto di studenti e ospiti. Sabato 18 ottobre alle 10 sarà la volta della masterclass di Sambeat e del concerto serale “Modern Canvas”, che unirà il sassofonista spagnolo ai docenti Rea, Rolff e allo studente Spina. La chiusura, domenica 19 ottobre alle 18 al Milestone Jazz Club, vedrà Sambeat alla guida di due quintetti di studenti nel concerto “Double Quintet”, seguito, alle 21, dalla jam session conclusiva con Sambeat, Ferrara, Rolff, Arco e alcuni allievi.

Le masterclass sono gratuite per tutti gli studenti del Conservatorio, aperte anche a uditori esterni al costo di 35 euro e agli allievi della Milestone School of Music al costo di 20 euro. Prenotazioni: seg.artistica@conservatorio.piacenza.it.

I concerti e le jam session sono tutti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

«Con “Nicolini in Jazz” il Conservatorio compie un passo importante, aprendo alla città un nuovo spazio di incontro tra formazione e produzione musicale – ha affermato durante l’incontro con la stampa il presidente Massimo Trespidi che ringrazia inoltre il Piacenza Jazz Club e il Dubliners Irish Pub per la collaborazione -. Questa prima edizione segna l’inizio di un progetto che valorizza i nostri studenti e li mette a confronto con grandi artisti internazionali, confermando il ruolo del Conservatorio come centro di cultura e innovazione musicale».

«Questo festival nasce dal lavoro del Dipartimento di Jazz e dalla passione dei docenti che lo hanno ideato – ha sottolineato il direttore del Conservatorio Roberto Solci -. “Nicolini in Jazz” rappresenta un laboratorio vivo, in cui gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con artisti di livello internazionale e di sperimentare sul palco ciò che imparano in aula. È un modo concreto per trasformare la formazione in esperienza, e la musica in condivisione».

«Nicolini in Jazz è l’espressione del lavoro svolto a stretto contatto con i nostri studenti nell’anno accademico appena trascorso – ha ricordato il capo dipartimento di Jazz del Conservatorio Massimiliano Rolff -. Un Festival che oltre ad offrire musica di alto livello rappresenta un importante momento di coesione e di comunità: elementi fondamentali per la crescita dei musicisti del futuro».

Comunicato Stampa: Gaiato