Dal 10 Ottobre il nuovo singolo di Lusaint, “Waterfalls”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Arriva in tutte le radio il 10 Ottobre il nuovo singolo di Lusaint, intitolato “Waterfalls”, tratto dal suo prossimo EP “The Apothecary (Pt. 2)” in uscita all’inizio del prossimo anno.

“Waterfalls” mette in mostra la straordinaria estensione vocale di Lusaint, pulsante di un groove elettrizzante ed energico, che fonde soul, jazz e pop. Il brano è caratterizzato dall’inconfondibile e caratteristico sottofondo soul di Lusaint, che aggiunge profondità e calore ad ogni nota.

Parlando di “Waterfalls”, Lusaint dice: “Esplora quel luogo agrodolce tra l’amore e la perdita, quando la tua mente dice addio, ma la tua anima continua a resistere”.

Il 2025 è stata un’estate ricca di impegni per Lusaint, che l’ha vista esibirsi al fianco di artisti del calibro di JP Cooper, Micheal Kiwanuka e al Montreux Jazz Festival, pubblicare il suo nuovo EP “The Apothecary (PT.1)” ed ottenere un posto come supporter del fenomeno pop mondiale Calum Scott per il suo tour nelle arene del Regno Unito e dell’Unione Europea alla fine di quest’anno.

Il 21 Ottobre sarà in Italia al Fabrique a Milano

Cresciuta a Stretford e trasferitasi da ragazzina a Manchester, Lusaint non avrebbe mai immaginato di poter intraprendere una carriera musicale. Ispirata dai dischi jazz e blues dei suoi genitori, ha iniziato a cantare cover di Ella Fitzgerald e Nina Simone nei bar locali prima di arrivare al suo momento di svolta nel 2019. La sua versione di “Don’t Let Go” delle En Vogue è diventata la canzone più Shazamata del Regno Unito in un solo giorno, seguita da una versione virale di “Wicked Game” che da allora ha superato i 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Questi momenti hanno portato Lusaint sotto i riflettori, consentendole di ottenere un contratto discografico e di pubblicare il suo singolo di debutto “Dark Horse” nel 2023. Con una voce senza tempo che fonde jazz, soul e pop, da allora ha totalizzato oltre 80 milioni di stream, ottenuto un ampio sostegno radiofonico da Jess Iszatt e Maia Beth di BBC Radio 1 ed è stata segnalata da opinion leader come Notion, Wonderland e F Word.

Il suo EP di debutto “Self Sabotage” è uscito nel settembre 2024, accumulando oltre 10 milioni di stream e consolidando la sua posizione come una delle nuove artiste più promettenti del Regno Unito. Il progetto le ha permesso di partecipare a festival come Boardmasters, The Great Escape e Neighbourhood Festival, oltre a tour insieme a RAYE, Tom Grennan, Nia Archives e altri.

Ha anche affiancato Calum Scott in un tour di 24 date nel Regno Unito e in Europa, prima di intraprendere un tour di 3 date in Francia.

Con l’uscita di “Apothecary (Pt. 1)”, che ha già superato 1 milione di ascolti su Spotify, Lusaint ha continuato la sua ascesa. Con il singolo “Neon Lights “trasmesso su BBC Radio 1 e l’assegnazione del BPI MEGS Fund 2025, un’estate ricca di festival, tra cui un’esibizione sul palco BBC Introducing all’Old Trafford, oltre a concerti da headliner in Italia e Francia, ha ulteriormente dimostrato di essere una delle star più affascinanti e in rapida ascesa del Regno Unito.

Comunicato Stampa: Mark Imbruglia