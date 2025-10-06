Tre giorni per disconnettersi dallo schermo a Lucca

Share

In un’epoca dominata da stimoli digitali continui, Lubica Digital Detox nasce come un atto culturale e poetico di resistenza al rumore, un invito a riscoprire il valore del silenzio, della lentezza e dell’esperienza diretta. Dal mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre 2025, negli spazi del MOC – Metropolis Officine Creative, Lucca Biennale Cartasia propone tre giorni di mostra, laboratori e pratiche sensoriali per tornare a sé stessi, agli altri e alla materia.

Ogni giorno, dalle 14:00 alle 23:00, sarà visitabile la mostra “Lubica: la storia, le opere, il futuro”, un percorso immersivo attraverso i momenti più iconici delle dodici edizioni passate della Biennale, con fotografie, installazioni, video e racconti d’artista. Un’occasione per scoprire come la carta, materiale umile e nobile al tempo stesso, abbia dato forma a visioni artistiche provenienti da ogni parte del mondo.

Accanto alla mostra, ogni sera, tre appuntamenti esperienziali per rieducare la presenza, il corpo e lo sguardo:

● Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre , dalle 20:30 alle 22:30, si terranno i laboratori di arte in carta , un ritorno alla manualità e alla materia, come gesto di meditazione creativa, ispirato alle tecniche della scultura effimera.

, dalle 20:30 alle 22:30, si terranno i , un ritorno alla manualità e alla materia, come gesto di meditazione creativa, ispirato alle tecniche della scultura effimera. ● Giovedì 9 ottobre , dalle 18:30 alle 20:30, il pubblico potrà partecipare al workshop di ascolto profondo , una camminata consapevole accompagnata dalla stimolazione sensoriale, dalla scrittura di haiku e dalla contemplazione di carte giapponesi pregiate.

, dalle 18:30 alle 20:30, il pubblico potrà partecipare al , una camminata consapevole accompagnata dalla stimolazione sensoriale, dalla scrittura di haiku e dalla contemplazione di carte giapponesi pregiate. ● Venerdì 10 ottobre, dalle 20:30 alle 21:30, il ciclo si chiude con il laboratorio “Tango e Corpo”, un’esperienza immersiva in cui la danza e la connessione non verbale diventano strumento di riscoperta della relazione e dell’intimità attraverso il movimento.Federica Moretti, Direttrice della Biennale, dichiara:

“Lubica Digital Detox nasce da un’urgenza condivisa: offrire uno spazio diascolto e rigenerazione nel cuore di una società iperconnessa. Come Biennale vogliamo essere anche questo: un’occasione per rieducare lo sguardo, per rallentare, per dare valore al tempo umano, creativo e autentico.”

Emiliano Galigani, Direttore Artistico, aggiunge:

“L’arte ha sempre avuto il compito di porre domande e generare esperienze di

verità. In un tempo in cui la realtà stessa è filtrata dagli schermi, abbiamo voluto proporre un evento che non si guarda, ma si vive. Il contatto con la carta, il movimento del corpo, il silenzio della scrittura sono atti rivoluzionari, oggi.”

Giacomo Pecchia, curatore del programma Digital Detox, sottolinea: “Questo evento è pensato come un passaggio di soglia. Un’esperienza che

attraversa tre livelli: la materia, il corpo, l’interiorità. Abbiamo costruito un percorso che non è né mostra né laboratorio, ma una piccola ecologia dell’essere. E lo abbiamo fatto con l’unico materiale che non mente: la carta.”

Lubica Digital Detox è parte del programma di avvicinamento alla 13a edizione della Lucca Biennale Cartasia, che si terrà dal 27 giugno al 27 settembre 2026 e che avrà come tema “REAL / UNREAL”, una riflessione sul confine tra realtà e finzione nell’era dell’intelligenza artificiale.

Le attività della Lucca Biennale Cartasia sono realizzate con la collaborazione e il sostegno del Comune di Lucca, che conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura, della ricerca artistica e delle esperienze innovative sul territorio.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per i workshop, è consigliata la prenotazione attraverso il sito ufficiale:

www.luccabiennalecartasia.com

Luogo: MOC – Metropolis Officine Creative Via Barbantini 47, Lucca

