Toni Servillo legge Manzoni al Teatro Oscar di Milano

Dopo Milano e il suo romanzo e Manzoni Mixtape, continua l’avventura manzoniana del Teatro Oscar.

Alessandro Manzoni è ben più che uno scrittore milanese: la sua opera è una guida intima della nostra città, del suo pensiero complesso e drammatico, della sua passione umana e delle sue debolezze.

L’opera di Manzoni porta l’anima di Milano oltre i suoi caratteri, la mentalità, il folklore locale per spalancarla ai valori universali, planetari di cui è portatrice. Per questo nessuna istituzione culturale di questa città può prescindere dal segno che quest’uomo vi ha lasciato.

Quest’anno avremo l’onore di ospitare un grande innamorato del Manzoni venuto da lontano per parlarci di lui: Toni Servillo. Grande interprete de, tra gli altri, “La grande bellezza” e “Ariaferma”, presterà la voce al duro colloquio fra don Abbondio e il cardinal Federigo Borromeo dopo la conversione dell’Innominato (cap. XXIII).

Crediti:

di e con Toni Servillo

produzione Teatri Uniti

Biglietti:

30,00 € / INTERO

22,00 € / UNIVERSITÀ, SCUOLE DI TEATRO, DESIDERA CARD (acquistabile solo in cassa)



Orario:

Mercoledì 15 ottobre 2025, ore 20.30

Comunicato Stampa: Lucia Guidi