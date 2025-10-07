Irama annuncia la track list dell’ultimo album

Share

Irama ha annunciato la track list del suo nuovo album “Antologia della vita e della morte” in uscita il 17 ottobre per Warner Music Italy e disponibile già in preorder https://irama.lnk.to/advedm.

14 sono i brani di questo progetto che segna una nuova e intensa tappa del suo percorso artistico a tre anni dal suo precedente album e oltre ad EX con Elodie, sono presenti anche altre due collaborazioni con Achille Lauro e Giorgia.

Questa la track list:

Arizona (feat. Achille Lauro)

Senz’Anima

Buio (feat. Giorgia)

Polvere

Tutto Tranne Questo

Galassie

Mi Mancherai Moltissimo

48 Ore

EX (feat. Elodie)

Giulia

Lentamente

Circo

Tu No

Il Giorno

Un universo denso di immagini e suggestioni quello racchiuso in “Antologia della vita e della morte”, in cui memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale ed emotivo. Un viaggio sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza, in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

L’album è stato annunciato con un trailer intenso sui social capace di dare un’anteprima dell’atmosfera visiva dell’album. Una casa d’infanzia, ricordi, fotografie, lettere, un ricordo sospeso dove il tempo si ferma e riprendono forma i ricordi.

La dimensione domestica è stata anche protagonista nel suo recente live all’Arena di Verona lo scorso 2 ottobre: il palco si è trasformato infatti in una vera e propria casa, un luogo fisico e al tempo stesso metaforico, costruito con ambienti e spazi diversi che hanno preso forma davanti agli occhi del pubblico. Ogni stanza ha raccontato un frammento di vita, un ricordo, una sfumatura intima e artistica di Filippo e del suo nuovo progetto musicale.

Dopo questo appuntamento live, il prossimo concerto sarà quello dell’11 giugno 2026, quando, per la prima volta, Irama approderà allo Stadio San Siro di Milano.

