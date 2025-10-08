ELE A in radio con Guè in “Con le mie G”

Dopo l’annuncio del suo primo album Pixel in uscita venerdì, il tour europeo e un nuovo club tour, un evento live speciale e gratuito a Milano aperto ai fan e la performance al Red Bull 64 Bars Live di Corviale a Roma, ELE A arriva in radio con “CON LE MIE G” in collaborazione con Guè e prodotto da Night Skinny.
“PIXEL” è un progetto che entra sotto la pelle fin dal primo ascolto. Non è solo il racconto del contesto da cui Ele A proviene, ma soprattutto di ciò che vive adesso: emozioni, pensieri, fragilità e forza. C’è un respiro nuovo, più ampio e aperto, sia nella voce che nelle produzioni. Le chitarre e i pianoforti si intrecciano a beat che diventano quasi eterei e sospesi, in un equilibrio che mescola la radice rap old school a un suono contemporaneo e proiettato verso il futuro.
Anche le collaborazioni raccontano questa evoluzione, intrecciando legami già consolidati e nuove connessioni artistiche. Accanto a Guè, con cui Ele A aveva già incrociato le strade in “El Clàsico” di Dj Shocca e in “Gazelle”, troviamo Promessa, al suo fianco in brani come “Febbre dell’oro” e “Players Club ’25” di Night Skinny, insieme a Sayf, già presente in “Chanelina Soubrette”. Completano il quadro le prime collaborazioni con Gaia, NeS e Colapesce, quest’ultimo già protagonista del singolo “Ombre di città”, che ha anticipato l’album.
Di seguito la tracklist di “Pixel”:
- Ti Aspetto (prod. Disse, Shune)
- Buon Esempio Promessa e Sayf (prod. Disse, Dibla, Jiz)
- DENTE DI LEONE (prod. Night Skinny)
- Con Le Mie G Guè (prod. Night Skinny)
- Quintale (prod. Disse, Tre Flip)
- 091 (prod. Disse)
- X Te (prod. Disse)
- Mai Gaia (prod. Disse, Estremo, Madfingerz, Pierfranc. Pasini)
- Windy Days (prod. Disse)
- Cielo Grigio NeS (prod. Disse, Lil Chick)
- Pixel (prod. Disse)
- Ombre Di Città Colapesce (prod. Disse, Colapesce)
- Atlantide (prod. Ele A, Milo Antognini)
Mix e master a cura di Andrea Suriani ad eccezione di “DENTE DI LEONE” e “Con Le Mie G” mixati da Stabber.
Per celebrare l’uscita di “Pixel”, Ele A incontrerà i fan in quattro appuntamenti speciali del suo primo instore tour:
10 OTTOBRE – MILANO @ Mondadori Bookstore – Corso di Porta Romana 78/80 – h.16.00
13 OTTOBRE – ROMA @ Mondadori Bookstore – Galleria Alberto Sordi – h.16:00
14 OTTOBRE – BOLOGNA @ Mondadori Bookstore – Centro Commerciale Vialarga – h.16:00
16 OTTOBRE – TORINO @ Mondadori Bookstore – Piazza Castello – h.16:00
Come sempre, Ele A ha scelto di raccontarsi a modo suo. Niente teaser classici, ma un profilo Pinterest per condividere le suggestioni visive del progetto e il suo immaginario anni 2000, vapor e frutiger aero. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un trailer su Instagram, ispirato a Matrix: seduta davanti a un vecchio monitor, l’artista ha svelato la tracklist attraverso una serie di easter egg digitali, fino al messaggio finale: “Il disco è pronto.”
Da marzo, la rapper sarà protagonista di un nuovo show nei club con il suo “Pixel Tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti: cinque date nelle principali città italiane. Di seguito il calendario aggiornato:
02 MARZO 2026 – MILANO @ ALCATRAZ
06 MARZO 2026 – BOLOGNA @ ESTRAGON
07 MARZO 2026 – RONCADE (TV) @ NEW AGE
11 MARZO 2026 – ROMA @ LARGO VENUE
12 MARZO 2026 – FIRENZE @ VIPER THEATRE
Prima di tornare in Italia, Ele A porterà la sua musica in Europa con l’EUROPEAN TOUR 2025, che la vedrà protagonista sui palchi delle principali città europee:
07.11 – ZURICH (CH) – Exil
11.11 – LONDON (UK) – 93 Feet East
12.11 – BARCELONA (ES) – Laut
13.11 – PARIS (FR) – FGO Barbara
14.11 – BRUXELLES (BE) – Fifty Lab Festival
20.11 – BERLIN (DE) – Kantine am Berghain
28.11 – BERN (CH) Dachstock
05.12 – MONTHEY (CH) – Pont Rouge
Senza mai scendere a compromessi, Ele A ha costruito il suo percorso restando fedele alla propria visione. Brano dopo brano, ha imposto un linguaggio personale e un immaginario unico, fino a diventare una delle voci più solide e originali della scena italiana. Con “Pixel”, l’artista firma il suo debutto discografico e al tempo stesso una dichiarazione d’intenti: restare autentica, senza filtri, pixel dopo pixel.
Ele A (classe 2002, Lugano) si è imposta come una delle voci più originali della nuova scena rap, capace di unire gusto street pop e attitudine hip hop inconfondibile. Dalla pubblicazione dei primi due EP “Globo” (2023) e “Acqua” (2024), ha collezionato palchi importanti in Italia e all’estero, collaborazioni di peso e progetti che hanno mostrato la forza della sua penna e del suo immaginario. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, un Red Bull 64 Bars e l’ingresso nel Players Club di Night Skinny, Ele A è oggi una delle presenze più riconoscibili e rispettate del panorama urban italiano.
