ELE A in radio con Guè in “Con le mie G”

Dopo l’annuncio del suo primo album Pixel in uscita venerdì, il tour europeo e un nuovo club tour, un evento live speciale e gratuito a Milano aperto ai fan e la performance al Red Bull 64 Bars Live di Corviale a Roma, ELE A arriva in radio con “CON LE MIE G” in collaborazione con Guè e prodotto da Night Skinny.



“PIXEL” è un progetto che entra sotto la pelle fin dal primo ascolto. Non è solo il racconto del contesto da cui Ele A proviene, ma soprattutto di ciò che vive adesso: emozioni, pensieri, fragilità e forza. C’è un respiro nuovo, più ampio e aperto, sia nella voce che nelle produzioni. Le chitarre e i pianoforti si intrecciano a beat che diventano quasi eterei e sospesi, in un equilibrio che mescola la radice rap old school a un suono contemporaneo e proiettato verso il futuro.



Anche le collaborazioni raccontano questa evoluzione, intrecciando legami già consolidati e nuove connessioni artistiche. Accanto a Guè, con cui Ele A aveva già incrociato le strade in “El Clàsico” di Dj Shocca e in “Gazelle”, troviamo Promessa, al suo fianco in brani come “Febbre dell’oro” e “Players Club ’25” di Night Skinny, insieme a Sayf, già presente in “Chanelina Soubrette”. Completano il quadro le prime collaborazioni con Gaia, NeS e Colapesce, quest’ultimo già protagonista del singolo “Ombre di città”, che ha anticipato l’album.



Di seguito la tracklist di “Pixel”:

Ti Aspetto (prod. Disse, Shune) Buon Esempio Promessa e Sayf (prod. Disse, Dibla, Jiz) DENTE DI LEONE (prod. Night Skinny) Con Le Mie G Guè (prod. Night Skinny) Quintale (prod. Disse, Tre Flip) 091 (prod. Disse) X Te (prod. Disse) Mai Gaia (prod. Disse, Estremo, Madfingerz, Pierfranc. Pasini) Windy Days (prod. Disse) Cielo Grigio NeS (prod. Disse, Lil Chick) Pixel (prod. Disse) Ombre Di Città Colapesce (prod. Disse, Colapesce) Atlantide (prod. Ele A, Milo Antognini)

Mix e master a cura di Andrea Suriani ad eccezione di “DENTE DI LEONE” e “Con Le Mie G” mixati da Stabber.

Per celebrare l’uscita di “Pixel”, Ele A incontrerà i fan in quattro appuntamenti speciali del suo primo instore tour:



10 OTTOBRE – MILANO @ Mondadori Bookstore – Corso di Porta Romana 78/80 – h.16.00

13 OTTOBRE – ROMA @ Mondadori Bookstore – Galleria Alberto Sordi – h.16:00

14 OTTOBRE – BOLOGNA @ Mondadori Bookstore – Centro Commerciale Vialarga – h.16:00

16 OTTOBRE – TORINO @ Mondadori Bookstore – Piazza Castello – h.16:00



Come sempre, Ele A ha scelto di raccontarsi a modo suo. Niente teaser classici, ma un profilo Pinterest per condividere le suggestioni visive del progetto e il suo immaginario anni 2000, vapor e frutiger aero. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un trailer su Instagram, ispirato a Matrix: seduta davanti a un vecchio monitor, l’artista ha svelato la tracklist attraverso una serie di easter egg digitali, fino al messaggio finale: “Il disco è pronto.”



Da marzo, la rapper sarà protagonista di un nuovo show nei club con il suo “Pixel Tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti: cinque date nelle principali città italiane. Di seguito il calendario aggiornato:



02 MARZO 2026 – MILANO @ ALCATRAZ

06 MARZO 2026 – BOLOGNA @ ESTRAGON

07 MARZO 2026 – RONCADE (TV) @ NEW AGE

11 MARZO 2026 – ROMA @ LARGO VENUE

12 MARZO 2026 – FIRENZE @ VIPER THEATRE





Prima di tornare in Italia, Ele A porterà la sua musica in Europa con l’EUROPEAN TOUR 2025, che la vedrà protagonista sui palchi delle principali città europee:

07.11 – ZURICH (CH) – Exil

11.11 – LONDON (UK) – 93 Feet East

12.11 – BARCELONA (ES) – Laut

13.11 – PARIS (FR) – FGO Barbara

14.11 – BRUXELLES (BE) – Fifty Lab Festival

20.11 – BERLIN (DE) – Kantine am Berghain

28.11 – BERN (CH) Dachstock

05.12 – MONTHEY (CH) – Pont Rouge

Senza mai scendere a compromessi, Ele A ha costruito il suo percorso restando fedele alla propria visione. Brano dopo brano, ha imposto un linguaggio personale e un immaginario unico, fino a diventare una delle voci più solide e originali della scena italiana. Con “Pixel”, l’artista firma il suo debutto discografico e al tempo stesso una dichiarazione d’intenti: restare autentica, senza filtri, pixel dopo pixel.



Ele A (classe 2002, Lugano) si è imposta come una delle voci più originali della nuova scena rap, capace di unire gusto street pop e attitudine hip hop inconfondibile. Dalla pubblicazione dei primi due EP “Globo” (2023) e “Acqua” (2024), ha collezionato palchi importanti in Italia e all’estero, collaborazioni di peso e progetti che hanno mostrato la forza della sua penna e del suo immaginario. Con quasi un milione di ascoltatori mensili su Spotify, un Red Bull 64 Bars e l’ingresso nel Players Club di Night Skinny, Ele A è oggi una delle presenze più riconoscibili e rispettate del panorama urban italiano.

