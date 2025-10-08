La pop star olandese Davina Michelle pubblica il nuovo singolo

Share

La pop star e cantautrice olandese Davina Michelle ha pubblicato il suo nuovo singolo che infonde coraggio, “What A Woman”. Il brano è un potente inno che celebra l’intelligenza, la resilienza e la versatilità delle donne, trasformando gli stereotipi in simboli di forza e orgoglio.

Un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver collezionato oltre 20 singoli di successo nei Paesi Bassi, con milioni di fan sui suoi social media, l’uscita di ‘What A Woman’ segna l’inizio di una nuova era per Davina Michelle, che presenta un look rinnovato del suo sound e della sua scrittura.

Con il nuovo singolo, Davina Michelle dimostra di non essere solo una vocalist e performer eccezionale, ma anche un’artista di spessore. Pochi artisti sono riusciti a lasciare un’impronta così duratura in un tempo così breve come Davina Michelle. Con la sua voce unica, le sue potenti esibizioni dal vivo e le sue canzoni che infondono coraggio, è diventata una delle artiste di maggior successo della sua generazione ed ora sta rapidamente conquistando la scena internazionale.

Nel 2020, Davina Michelle ha pubblicato l’album di debutto, “my own world”, certificato Oro, che l’ha portata a registrare il tutto esaurito nelle arene della sua nazione. Con l’acclamato album “Higher” uscito nel 2024, ha cementato il suo status a livello internazionale.

Nel 2020, Davina Michelle ha fatto un tour nelle arene di tutta Europa con Robbie Williams, che includeva anche un’esibizione al BST Hyde Park. La sua impressionante carriera l’ha vista condividere il palco con altri giganti del pop come Maroon 5 e P!nk, oltre ad essersi esibita davanti a un pubblico di oltre 180 milioni di persone durante l’Eurovision Song Contest nel 2021 come interval act.

Quest’anno, Davina Michelle ha completato i suo Tour in Belgio, Germania, Svizzera e Polonia e ha in programma altri appuntamenti importanti che saranno annunciati a breve.

Mentre Davina Michelle continua ad evolvere, reinventare e superare i confini dal vivo e su disco, l’arrivo di ‘What A Woman’ segna una nuova era per la cantante che la consoliderà tra le artiste che usano il pensiero positivo attraverso le sue grandi hit pop.

Impegno sociale

Il lavoro di Davina Michelle per un cambiamento positivo in tutta la società si estende anche al di fuori della sua musica come ambasciatrice per Free A Girl, un movimento globale per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini, focalizzato su soccorso, assistenza post-vendita, giustizia e empowerment. In questo ruolo, sensibilizza, ispira il cambiamento e lotta per un mondo in cui ogni bambino possa crescere libero, sicuro e con la possibilità di plasmare il proprio futuro e realizzare i propri sogni.

Comunicato Stampa: Umberto Labozzetta