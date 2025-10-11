Al Teatro Cometa Off di Roma “Le cose che t’ho imparato”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

di Carlo Picchiotti

con Stefano Ambrogi e Ermenegildo Marciante

Adattamento e Regia di Siddharta Prestinari

Aiuto regia : Anna Piscopo e Stefano Mescieri

Scene : Giulia Colombo – Costumi : Graziella Pera

Luci : Marco Laudando – Progetto Audio : Alessandro Acquaroli – Foto e grafica : Giada Marotta

Produzione Esecutiva : Federico Perrotta

DAL 21 AL 26 OTTOBRE

TEATRO COMETA OFF-ROMA

Approda sul palcoscenico del Teatro Cometa Off, dal 21 al 26 ottobre, “Le cose che t’ho imparato” del drammaturgo Carlo Picchiotti, una storia parossistica, in cui si ride molto, ci si commuove, si impara tanto e si “assapora”… dal vivo una straordinaria gricia!

L’adattamento e la regia sono di Siddhartha Prestinari, che traccia la narrazione scenica sulle note di un noir, ma con i toni della commedia.

Protagonisti, Stefano Ambrogi, attore di cinema e teatro che ha lavorato con registi come Carlo Verdone, Carlo Vanzina e Pierfrancesco Pingitore, ed Ermenegildo Marciante, giovane attore con un importante curriculum artistico all’attivo.

Come annota la regista Siddartha Prestinari : “nello stereotipo di una cella di 16 mq che opprime, indurisce, incattivisce l’anima, si muovono un galeotto ed un imputato che danzano la classica dinamica di vittima e carnefice in un’assenza di tempo in cui realismo e simbolismo teatrale si fondono in un codice dove oltre la paura si parla di vita”.

Ed infatti la storia si svolge in una squallida cella di un carcere di massima sicurezza, dove un giovane pregiudicato dall’aspetto innocuo ed alla sua prima esperienza di detenzione, entra in contatto con un anziano galeotto.

Due mondi opposti: l’apparente ingenuità del giovane, si scontra con la feroce durezza del vecchio maturata daranno vita ad un confronto in cui entrambi hanno tanto da imparare.

Comunicato stampa M.Palmacci