Moda e solidarietà: Successo per l’iniziativa del Rotary Club e della stilista Vanessa Foglia per un mondo libero dalla polio

Roberta Quattrociocchi – Paola D’Innocenzo

Emozione, bellezza e impegno sociale hanno illuminato il Casale di Tor di Quinto a Roma, giovedì 9 ottobre, con DomitiLLa&VaneSSa on Show, l’evento promosso dal Rotary Club Roma Colosseo e dal Rotary Club Roma Cristoforo Colombo insieme alla stilista Vanessa Foglia. Un appuntamento che ha saputo intrecciare moda, arte e solidarietà, regalando al pubblico una serata di rara intensità.

Le presidenti dei due club, Paola D’Innocenzo e Fiorella Quattrociocchi, hanno dato vita a un progetto che ha saputo unire la vocazione solidale del Rotary alla forza comunicativa della creatività. Obiettivo della serata: sostenere la campagna internazionale “End Polio Now”, simbolo dell’impegno ultratrentennale del Rotary nella lotta alla poliomielite.Protagonista assoluta, Vanessa Foglia ha presentato le sue opere “painted art works” della collezione Abitart, esponendo al pubblico anche i suoi quadri e gli abiti-scultura della collezione Ritratti, accolti con entusiasmo. Applausi particolari hanno accompagnato la presentazione di “Ipogeo”, abito nato da un dipinto del pittore Paolo Mastrofabi, trasformato dalla stilista in una creazione che fonde pittura e moda in un dialogo artistico di grande potenza evocativa. Gli abiti sono stati interpretati in una dimensione onirica e danzante, grazie alla coreografa Yang Yu Lin e alle sue allieve, che hanno trasformato la passerella in un’esperienza immersiva tra sogno, movimento e poesia visiva.

La serata ha avuto anche un forte impatto sociale: l’intero ricavato è stato devoluto alla Fondazione Polio Plus, a sostegno della campagna End Polio Now. La poliomielite, oggi circoscritta a Afghanistan e Pakistan, resta una minaccia globale: senza gli sforzi di eradicazione, entro dieci anni potrebbe tornare a colpire fino a 200.000 bambini ogni anno. Numerosi i volti presenti al Casale di Tor di Quinto, tra cui Dario Salvatori, Gianni Russo e Ilaria Lombardi. Salvatori ha ricordato: “Questa patologia colpiva duramente i bambini degli anni ’50, soprattutto nei ceti meno abbienti”.

Il Governatore designato del Distretto 2080, Lucia Viscio, ha dichiarato che “in prossimità della Giornata Mondiale della Polio, il Rotary rinnova il suo impegno in una delle campagne sanitarie più longeve della storia moderna. Questa serata celebra la bellezza dell’arte e quella del servizio: un servizio che salva vite, costruisce fiducia e genera speranza”. La presidente del Rotary Club Cristoforo Colombo, Fiorella Quattrociocchi, ha aggiunto che questa iniziativa “è un tassello fondamentale nel mosaico della lotta alla poliomielite. La missione del Rotary è chiara: sconfiggere la polio in tutto il mondo”.

Tra i momenti più intensi, il tributo personale della stilista alla madre Domitilla. “Danzare indossando un abito creato per lei è stato come stringerla in un abbraccio silenzioso”, ha dichiarato Vanessa Foglia, “Ogni passo era un ricordo, ogni gesto un omaggio. Sapere che questo momento così intimo è diventato anche un atto di solidarietà per la lotta contro la polio gli ha dato un valore ancora più profondo. Ho danzato per lei, per i bambini e per tutte le madri che ogni giorno lottano per proteggere i propri figli”. DomitiLLa&VaneSSa on Show ha dimostrato che la forza della moda e dell’arte, unite allo spirito rotariano, possono trasformarsi in strumenti di bellezza, consapevolezza e solidarietà. Un evento che ha lasciato un segno concreto nella campagna internazionale per un mondo libero dalla polio.

Comunicato stampa M.Roscino