Disco d’oro in una sola settimana per Taylor Swift

Taylor Swift non si ferma e continua a collezionare record anche in Italia! Il suo nuovo album “The Life of a Showgirl”, uscito il 3 ottobre 2025, conquista il disco d’oro in una sola settimana, diventando il suo miglior debutto in Italia, nonché miglior debutto di sempre di un’artista donna nazionale e internazionale in Italia e miglior debutto di sempre di un artista internazionale nel nostro Paese (dati in riferimento al periodo di rilevazione FIMI/NIQ).

Dopo aver conquistato il titolo di album più venduto della storia nella prima settimana di uscita, superando 3.5 milioni di copie, grazie a “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift conquista il titolo di miglior debutto di un artista, sia italiano sia internazionale, in Italia nel 2025, conquistando il #1 miglior posto di quest’anno sia nella classifica FIMI/NIQ Album sia nella chart CD, vinili e musicassette nella settimana di uscita.

“The Life of a Showgirl” ha raggiunto la prima posizione delle classifiche FIMI/NIQ sia per gli Album sia per CD, Vinili e Musicassette, debuttando anche con il singolo estratto “The Fate of Ophelia” in #6 posizione nella classifica FIMI/NIQ Singoli, conquistando il suo miglior debutto di sempre nei singoli in Italia, e con un totale di 11 brani in Top100. “The Fate of Ophelia”, inoltre, è la canzone più streammata in una sola settimana nella storia di Spotify ed è la seconda più alta entrata in radio in Italia. Il relativo videoclip, con oltre 57 milioni di views su YouTube, ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale nel lungometraggio “The Official Release Party of a Showgirl”.

Taylor Swift non si ferma e ha appena annunciato una nuova sorpresa per i fan: dal 12 dicembre, infatti, sarà disponibile su Disney+ “The Eras Tour | The Final Show”, un nuovo docufilm dedicato al mastodontico tour dell’artista concluso nel 2024, contenente anche il set del precedente album, “The Tortured Poets Department”, e i primi due episodi di “The End of an Era”, una docuserie di 6 episodi dietro le quinte.

«Era la fine di un’era e lo sapevamo. Volevamo ricordare ogni momento che ha preceduto il culmine del capitolo più importante e intenso delle nostre vite; quindi, abbiamo permesso ai registi di catturare questo tour e tutte le storie che lo hanno caratterizzato fino alla sua conclusione. E di filmare lo spettacolo finale nella sua interezza.»

“The Life of a Showgirl”, composto da 12 tracce che vedono come unico feat l’amica e astro nascente del pop internazionale Sabrina Carpenter, ha stabilito un nuovo primato ancora prima della sua uscita ufficiale, diventando l’album con più presave di sempre su Spotify, superando i 5 milioni e battendo un primato che già apparteneva alla stessa Taylor Swift, ottenuto nel 2024 con “The Tourtured Poets Department” (disco di platino in Italia). “The Life of a Showgirl” ha quindi continuato a infrangere record su record dal giorno stesso in cui è stato pubblicato, diventando, in meno di 24 ore, l’album più streammato nel suo giorno di uscita del 2025 su Spotify, Apple Music e Amazon Music, e ha stabilito anche un primato nella vendita di vinili, con 1.2 milioni di copie solo nel primo giorno, battendo il record da lei stessa ottenuto in precedenza con “The Tortured Poets Department”. Attualmente 11 tracce si trovano in Top100 su Apple Music e quattro canzoni in Top200 su Spotify. Inoltre, il singolo estratto “The Fate of Ophelia”, disponibile anche in rotazione radiofonica e attualmente #3 su Apple Music e stabile in Top20 su Spotify, è diventata la canzone più ascoltata di sempre in un solo giorno su Spotify. Taylor Swift ha quindi dimostrato ancora una volta di essere una delle figure più amate e di successo del panorama musicale globale, capace di rendere ogni suo progetto un evento in grado di catturare l’attenzione di tutto il mondo.

Taylor Swift (20 dischi d’oro e 18 dischi di platino in Italia) sta vivendo un 2025 ricco di successi, e il nuovo progetto discografico arriva sulla scia del suo trionfo più importante: tornare in possesso dei master originali dei suoi primi sei album, conquista arrivata finalmente lo scorso maggio. Coronato il più grande sogno della sua carriera, l’artista continua a pubblicare nuova musica dopo un anno che l’ha vista abbattere l’ennesimo record grazie al suo Eras Tour, che si è concluso a dicembre con il titolo di tour con l’incasso più alto della storia. Recentemente l’artista ha conquistato anche un altro primato, in quanto è diventata la prima cantante donna della storia a superare i 100 milioni di dischi venduti negli Stati Uniti, ottenendo la certificazione di diamante per il suo disco del 2014 “1989”. Nel 2024 Taylor Swift è entrata inoltre nella storia dei Grammy Awards, aggiudicandosi il record di prima artista a vincere per quattro volte il premio come “Album of the year” con “Midnights” (disco di platino in Italia), dopo aver già vinto in precedenza con “Fearless” (2010), “1989” (2016, disco di platino in Italia in entrambe le edizioni, master originale e Taylor’s Version) e “Folklore” (2021, disco di platino in Italia).

“The Life of a Showgirl” Tracklist:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin The Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELLED! Honey The Life of a Showgirl feat Sabrina Carpenter

