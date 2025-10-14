Fulminacci online il videoclip “Niente di particolare”

Share

Dopo aver aggiunto, lo scorso 10 ottobre, il terzo tassello al mosaico con “Niente di particolare” (https://wmi.lnk.to/nntdparticolare; Maciste Dischi/Warner Music Italy), Fulminacci pubblica il videoclip ufficiale del nuovo singolo, già presentato come cortometraggio sui profili social dell’artista.

“Niente di particolare” è un piccolo miracolo di equilibrio tra cinema e musica. Diretto da Bendo e scritto da Giovanni Nasta, con Fulminacci e Carolina Sala, il videoclip – o meglio, il cortometraggio – si muove in bianco e nero tra ironia e malinconia, omaggiando con grazia e intelligenza “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola (1974).

Due persone sedute ad un tavolo di un ristorante che provano a conoscersi senza riuscirci davvero. Una tensione sottile attraversa ogni gesto, come un filo invisibile che unisce e separa.

Il video di “Niente di particolare” sfugge alle regole del videoclip tradizionale: la canzone non è messa in scena, ma trattata come una colonna sonora. L’immagine abbandona il linguaggio del cinema per farsi teatro di luce, passando dalla fotografia cinematografica all’uso dell’occhio di bue, in un dialogo tra verità e artificio, presenza e rappresentazione.

Un esperimento d’avanguardia, sospeso nel tempo, dove la musica osserva in silenzio due esseri umani che cercano una complicità apparentemente impossibile, oscillando tra imbarazzo e desiderio, tra un accenno d’odio o forse l’inizio di un amore.

Il brano, prodotto da Golden Years, nasce da una riflessione semplice e universale: a volte la vita si presenta senza effetti speciali, senza colpi di scena, con la stessa naturalezza di un gesto quotidiano, semplice e familiare.

«Se una grande ricetta può iniziare con un filo d’olio in una padella, la nascita di una storia importante può essere facilmente scambiata per una roba da niente. E se ci penso alla fine ogni cosa è una cosa qualunque. Il pezzo suona classico perché certe canzoni ti obbligano a guardarle per come sono, senza chissà quale trucco, senza chissà quale ricerca. Niente di particolare», racconta l’artista.

Il nuovo brano arriva dopo i singoli “SOTTOCOSTO” (​​https://wmi.lnk.to/sottocosto) e “CASOMAI” (https://wmi.lnk.to/casomai; Maciste Dischi/Warner Music Italy) e il recente annuncio del “PALAZZACCI TOUR 2026”, il suo primo tour nei palasport, che partirà dal Palazzo dello Sport di Roma il 9 aprile del prossimo anno. Un nuovo importante capitolo, un’altra grande avventura, anticipato sui social da un trailer iconico (https://www.instagram.com/p/DIbQzweNud6/), arricchito dalla speciale partecipazione di Luca Bizzarri.

Di seguito il calendario di tutte le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, che saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi:

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

I biglietti del PALAZZACCI TOUR 2026 sono disponibili online e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Questo tour rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista romano, che in pochi anni si è affermato come una delle penne più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano. Conosciuto per la sua scrittura autentica, le performance energiche e la capacità di connettersi con il pubblico, Fulminacci porta ora la sua musica nei grandi spazi, senza rinunciare all’intimità e all’impatto emotivo che lo contraddistinguono.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente” (certificato oro), l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. A seguire vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si aggiunge anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre pubblica la speciale versione LP di “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” (certificato oro) e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima parte il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui segue l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose” (certificato oro). Alla fine del 2021 e inizio 2022 arrivano “Brutte Compagnie” e “Chitarre Blu”, che anticipano “Tante care cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album uscita l’11 marzo 2022, che accoglie anche, per la prima volta nella sua discografia, un ospite, Willie Peyote, nel brano “Aglio e Olio” (certificato platino). Il 2 maggio parte il “Tante care cose e altri successi tour” nei club in giro per l’Italia, che registra il tutto esaurito per la maggior parte delle date, raccogliendo tantissimo entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Per tutta l’estate l’artista porta la sua musica sui palchi dei principali festival estivi. Nel 2023 torna con i singoli “Tutto inutile”, “Ragù”, “Simile” e “Filippo Leroy”, contenuti nel terzo lavoro in studio dell’artista “Infinito +1” (certificato oro), uscito a novembre e a cui si va ad aggiungere il singolo “+1” a gennaio 2024, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo. Il tour, partito il 30 marzo da Trento, ha registrato il tutto esaurito per le 9 date nei club e per l’evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma, il primo della sua carriera, per poi proseguire con la tournée estiva nei festival di tutt’Italia. Il 2 maggio torna con il singolo “Casomai” e ad aprile 2026 partirà il suo “Palazzacci tour 2026”, nei palasport.

