Young Thug lancia il quarto album solista, UY Scuti

La superstar Young Thug, vincitore di un GRAMMY® Award e certificato diamante in USA, raggiunge nuove vette con l’uscita odierna del suo attesissimo quarto album solista, UY Scuti.

UY Scuti – che prende il nome da quella che è spesso definita la stella più grande conosciuta nell’universo, una supergigante rossa situata a 5.900 anni luce di distanza nella costellazione dello Scudo – è tra le uscite più attese degli ultimi tempi grazie a una serie di indizi enigmatici e anticipazioni online. L’album è stato annunciato all’inizio di questo mese con l’epico “Miss My Dogs”, disponibile QUI. Prodotto dai frequenti collaboratori London on Da Track e BeatsByJuko, il brano di sette minuti è accompagnato da un video musicale ufficiale disponibile QUI.

Questa primavera Young Thug aveva fatto uscire “Money On Money (Feat. Future)”, ascolta QUI. Prodotto da Southside, Wheezy, Beatzbyrrose, Dez Wright, 9Jay e Juke Wong, il brano – che ha segnato il primo nuovo brano solista dell’icona hip-hop in più di 18 mesi – è accompagnato da un video musicale ufficiale diretto da Kaito e Brendan O’Connor, che attualmente vanta oltre 16 milioni di visualizzazioni QUI. “Money on Money” ha riscosso un enorme successo al momento della sua uscita, raggiungendo la top 10 della classifica “Hot R&B/Hip-Hop Songs” di Billboard e la top 40 della classifica generale Hot 100, oltre a ricevere il plauso della critica da parte di testate come Rolling Stone, Vulture, Consequence e Billboard.

YOUNG THUG

UY SCUTI

Tracklist:

Ninja

Yuck (feat Ken Carson)

On the news (feat Cardi B)

Catch me I’m falling

Fucking told you

Whoopty Doo

Blaming Jesus

Sad spider

RIP Big & Mack (feat T.I.)

Invest into you (feat Marih The Scientist)

I’m so dope

Pardon my back (feat Lil Baby)

Mami (feat Sexyy Red)

Whaddup Jesus (YFN Lucci)

Walk down (feat 21 Savage)

Pipe down (feat Travis Scott)

Spoder or Jeffery (feat Quavo)

Revenge (feat Lil Gotit & 1300SAINT)

Money on money (feat Future)

Dreams rarely do come true (feat Marih The Scientist)

Miss my dogs

Young Thug è una superstar senza pari, un vero pioniere iil cui lirismo dinamico, il sound che sfida il genere e lo stile innovativo hanno trasformato per sempre il volto dell’hip-hop, della moda e della cultura per le generazioni a venire. Esploso all’improvviso all’avanguardia dell’hip-hop nel 2011, ha da allora ottenuto tre singoli al primo posto nella “Hot 100” di Billboard, due album solisti consecutivi al primo posto nella Billboard 200 e più di 30 certificazioni Oro e Platino dalla RIAA (incluso lo status di Diamante RIAA per la sua straordinaria partecipazione al successo mondiale di Camila Cabello, “Havana”), insieme ad innumerevoli premi, nomination e riconoscimenti in tutto il mondo. Come fondatore e CEO di Young Stoner Life (YSL) Records, Young Thug ha avuto un impatto epocale con progetti come il pluripremiato Jeffery del 2016 e Slime Language 2 del 2021 che ha scalato tutte le classifiche. Conosciuto da tempo come un monumentale performer dal vivo, ha conquistato la scena con innumerevoli apparizioni in festival di primaria importanza, tour mondiali da record, indimenticabili esibizioni al Saturday Night Live della NBC e al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il 2025 ha già visto Young Thug fare il suo ritorno epocale in prima linea nell’hip-hop unendo le forze con Lil Baby per il singolo “Dum, Dumb, and Dumber (Ft. Young Thug & Future)”. Con l’arrivo di UY Scuti, Young Thug è tornato a riprendersi la sua posizione duramente conquistata come la stella più grande e luminosa dell’universo hip-hop.

