“Umore marea” Bresh

“Umore marea” di BRESH è Certificato oro

Redazione 14 Ottobre 2025 Artisti, Dischi & Novità, In News, Radio Date, Sony-Universal Lascia un commento 97 Visite


Il singolo “UMORE MAREA” di BRESH è Certificato ORO (FIMI / NIQ). Il brano è contenuto nell’album “MEDITERRANEO” (Oro), composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.

UMORE MAREA” fotografa, con immagini precise e immediate tipiche della scrittura di Bresh, quella sensazione di incertezza e di precarietà emotiva. Uno stato in cui le emozioni si susseguono come in un continuo ondeggiare, tra alta e bassa marea, e si prova a restare a galla e in equilibrio, cercando di non essere sopraffatti.

Nel video del brano, diretto da Emanuele Cantò (LINK), vengono rappresentate due costanti dell’immaginario di Bresh: il viaggio che non è solo un tragitto verso qualcosa, ma è già la meta stessa, e il mare, elemento da cui tutto parte e a cui ritorna sempre. 

A partire da fine ottobre, BRESH sarà per la prima volta protagonista di un tour nei palasport: dopo la data zero a Jesolo (25 ottobre), il tour proseguirà a Roma (1° novembre), due date SOLD OUT a Milano (6 e 7 novembre), e per finire a Bologna (9 novembre).

Comunicato Stampa: Ufficio stampa ON | Sara Bricchi


