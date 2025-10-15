John Lennon: Parole, musica e contraddizioni di un genio inquieto

Share

«C’è una grande differenza tra un diario segreto e una canzone ascoltata da milioni di persone. La trasparenza con cui John Lennon si raccontava, pur essendo a volte quasi fastidiosa, lo ha fatto amare dal pubblico. Affascinato, oltre che dal suo talento, dalla sua sincerità».

Leggere i testi di John Lennon è forse il modo migliore di avvicinarsi all’artista e all’uomo. Dietro la celebrità c’è il ragazzo di Liverpool che ha attraversato – e spesso guidato – una delle rivoluzioni culturali più profonde del Novecento. Canzone dopo canzone, Lennon si è raccontato senza filtri: fragile, geloso, ironico, pacifista e, a volte, pieno di rabbia. Questo libro accompagna il lettore nella sua vicenda umana e artistica analizzando i testi, ricostruendo il contesto in cui sono nati, rivelando episodi meno noti della sua carriera e della sua tormentata ricerca interiore. Ne emerge il ritratto di un uomo irrisolto, sempre in tensione tra utopia e disillusione, tra pubblico e privato, ma sempre geniale nell’anticipare e sovvertire i canoni della musica pop. Un omaggio lucido e appassionato a uno degli interpreti più influenti e contraddittori della musica mondiale, a quarantacinque anni dalla sua tragica scomparsa.

Riccardo Russino è giornalista, vive e lavora a Milano. Insieme a Vincenzo Oliva e Luca Guffanti ha scritto Paul McCartney. Dischi e misteri dopo i Beatles (2003) e di La grande storia di Paul McCartney (2022).

Vincenzo Oliva ha pubblicato diversi libri, tra cui Help! Tutte le canzoni e gli album che i Beatles hanno realizzato con altri musicisti (2011), Let it be. Il concerto sul tetto e le sessioni della discordia (2018), Girl, l’universo femminile nelle canzoni dei Beatles (2022), Le Fiabe di Anderson. I Jethro Tull tra concept, parodia e prog (2025).

