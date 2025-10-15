Matthew Lee in radio con “Honky Tonk Heart”

Share

Un nuovo singolo, che preannuncia un album di inediti previsto per il 2026, e un inverno fatto di concerti, fra teatri, piazze e club: sono questi i prossimi impegni di Matthew Lee, il talentuoso pianista pesarese occupato senza sosta fra tour in Italia e all’estero e la sala d’incisione.

“Honky Tonk Heart”, disponibile nei digital store da venerdì 17 ottobre, è un brano tirato ed accattivante, che fonde le diverse anime di Matthew Lee: “Con questo nuovo singolo – spiega l’autore – ho voluto creare un connubio unico tra il rock’n’roll e il country, dando vita a un sound che riflette la mia identità musicale. Una sorta di viaggio nei luoghi che hanno acceso la mia passione artistica”. I fan del “Prince Of Rock ‘N’ Roll” potranno vederlo all’opera dal vivo in moltissime occasioni nei prossimi mesi. Fra le novità del prossimo periodo certamente da segnalare lo spettacolo teatrale “Nella vita l’importante è avere un Piano” nel quale Matthew, protagonista assoluto, porta in scena la sua musica e la sua storia, fatta di aneddoti ed energia pura, accompagnato come sempre dalla sua band. Tra i vari impegni live da segnalare quello ormai tradizionale, ed estremamente prestigioso, al Blue Note di Milano, il tempio del Jazz, dove si esibirà 28, 29 e 30 novembre (info bluenotemilano.com), che darà il via al tour “natalizio”, e le tappe di Roma (Teatro Parioli) e Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso). Durante i suoi concerti, con una personalità vivace e trascinante e le virtuose performance al pianoforte, Matthew Lee, musicista eccezionale e fuori dagli schemi, regala al pubblico show sempre originali e coinvolgenti, trasformando ogni concerto in uno spettacolo memorabile, carico di energia, mantenendo sempre inalterato il suo stile inconfondibile. In scaletta alterna composizioni originali, grandi hit del rock’n’roll e alcune nuove versioni di grandi successi italiani, riuscendo a catturare l’attenzione del pubblico e farlo sentire parte integrante dello show. Nel periodo natalizio, in scaletta anche diversi classici del Natale rivisitati nel suo stile inconfondibile.





BIOGRAFIA

Cresciuto a Pesaro tra i dischi di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, grazie a suo padre, Matthew ha trasformato il suo amore innato per la musica in una carriera che lo ha portato ad esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Con 7 album all’attivo e un seguito significativo sui social media, il suo unico show mescola brani originali, classici del rock’n’roll e rivisitazioni di successi italiani, creando un’esperienza musicale indimenticabile grazie al suo virtuosismo eccezionale al pianoforte. Sono ormai iconiche le sue improvvisazioni al pianoforte negli aeroporti e nelle stazioni, tanto che l’aeroporto di Bruxelles lo ha nominato Ambasciatore dell’aeroporto Charleroi, dove spesso il musicista si ferma, in occasione delle trasferte all’estero.

