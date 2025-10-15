Il Festival dello Spettacolo, dedicato alle anime dell’entertainment

Share

Manca sempre meno alla partenza del Il Festival dello Spettacolo, il primo appuntamento in Italia ed Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’entertainment, che si terrà il 24, 25 e 26 ottobre 2025 negli spazi di Superstudio Più in via Tortona a Milano. Nato da un’idea di TV Sorrisi e Canzoni, il Festival porterà in scena tre giornate ricche di appuntamenti legati al mondo della tv e dello streaming, del cinema, del food e dello sport, dei kids e della musica (tutti gli aggiornamenti su www.ilfestivaldellospettacolo.it).

A completare il programma – con oltre 150 grandi protagonisti già annunciati – arriveranno volti amati della televisione e del grande schermo come Raoul Bova (per Don Matteo), Joe Bastianich, Jerry Calà, Elisa Isoardi, Luciana Littizzetto (in dialogo con Fabio Fazio), Mara Maionchi (per Italia’s Got Talent – Disney+), Paola Perego, Alberto Brandi e Monica Bertini, Duccio Forzano, Federico Quaranta, Elisa Isoardi, Peppone, Patrizio Rispo, Massimo Ambrosini e Michele Dalai, Tiberio Timperi, Daniele Orazi, Diletta Begali e Pier Glionna. Al centro del palinsesto del Festival anche la grande musica, con Renato Zero, Il Volo, Big Fish, Merk & Kremont, Renzo Rubino, Niveo. Non mancherà nel palinsesto il mondo della comicità, grazie a Max Angioni, Davide Calgaro, Katia Follesa, Annagaia Marchioro (presentati da Lorenzo Luporini), Valentina Persia e Marta e Gianluca e del teatro, con I Legnanesi. Dal mondo dello sport arrivano invece Matteo Soragna, Luca Dotto, Rachele Sangiuliano (intervistati da Sara Benci), Davide Pessina, Monica Bertini, Stefano Borghi, Leo di Bello, Elena Pero, Lisa Offside, Stefano Pescosolido e Roberta Vinci. Al Festival anche la nutrizionista Samantha Biale. Per il food si aggiungono Ruber Bondì, Nicki e Giovanni Castaldi e Azzurra Gasperini (@Azzuchef). Infine, spazio ai più piccoli con Teatro da Favola e Whisky il ragnetto.

I PROTAGONISTI

Sono oltre 150 i protagonisti che renderanno unici i tre giorni di Festival con un cast in continuo aggiornamento (consultabile su ilfestivaldellospettacolo.it).

Dal mondo della tv arriveranno: Carlo Conti, Gerry Scotti, Fiorello, Fabio Fazio, Simona Ventura, Stefano De Martino, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini, Beatrice Arnera, Francesca Barra, Serena Bortone, Fabio Caressa, Francesca Chillemi, Marco D’Amore, Nunzia De Girolamo, Paolo Del Debbio, Salvatore Esposito, Barbara

Foria, Nino Frassica, Roberto Giacobbo, Max Giusti, Bianca Guaccero, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Nuzzo e Di Biase, Giorgio Panariello, Benedetta Parodi, Pio e Amedeo. Oltre al cast al completo di Bake Off Italia – Dolci in Forno, saranno al Festival gli immobiliaristi più famosi d’Italia di Casa a Prima Vista (con i volti delle edizioni di Roma, Milano e Toscana), gli attori della fiction Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole, I Cesaroni con Claudio Amendola, Matteo Branciamore e Lucia Ocone, gli agenti di Call My Agent 3 con Maurizio Lastrico, Sara Drago, Michele Di Mauro, i protagonisti della serie Nord Sud Ovest Est. La Leggendaria Storia degli 883 Matteo Giuggioli e Elia Nuzzolo, Elena Sofia Ricci per I casi di Teresa Battaglia e Nicolas Maupas e Damiano Gavino per Un Professore.

Il cinema sarà protagonista con Stefano Accorsi, Diego Abatantuono, Carlo Degli Esposti, Claudia Gerini, Marco Giallini e Virginia Raffaele.

Anche l’étoile Roberto Bolle e Giovanni Allevi prenderanno parte al Festival dello Spettacolo.

Anche la musica sarà centrale al Festival dello Spettacolo grazie alla collaborazione con Radio 105, radio partner ufficiale. Radio 105 sarà presente per tutti i 3 giorni della manifestazione con un glassbox accanto al main stage dove si terranno le dirette live dei programmi più seguiti: da 105 Friends con Tony & Ross a 105 Take Away con Daniele Battaglia e Camilla Ghini e ancora 105 Music & Cars con Dario Spada e Fabiola, Tutto Bene a 105 con Linda Pani, Dario Micolani ed Edoardo Mecca, 105 Village con Manola Moslehi, Open Club con Bryan Ronzani e infine 105 Après-ski, il nuovo programma con Niccolò Torielli. Oltre ai programmi ci saranno interviste, meet & greet e showcase con grandi nomi della scena musicale italiana: Alfa, Alessio Bernabei, Orietta Berti insieme a Danti, Boro, Cioffi, Clementino, Gigi D’Alessio, Ele A, El Ma, Enula, Leo Gassmann, Gemelli Diversi, Grelmos, I Desideri, Irama, Kaput, Levante, Ludwig, Tony Maiello, Cristiano Malgioglio, Petit, Stefano Pitasi, Rettore, Fabio Rovazzi, The Kolors, Sarah Toscano, Venerus, Yosef & Mydrama, Iva Zanicchi e molti altri. Per concludere le tre giornate di Festival, il dj set di 105 Discomania.

Per gli appassionati della lettura , ci saranno gli incontri con autori come Gianumberto Accinelli, Teresa Ciabatti, Sandrone Dazieri, Maurizio de Giovanni, Raffaele Morelli e Hazel Riley. Il Festival vedrà inoltre la partecipazione di Benedetta Rossi. E, ancora, dal mondo del web, Paolo Camilli e Simon & The Stars.

Non mancheranno i grandi narratori dello sport , tra cui il Direttore di Sky Sport Federico Ferri, Gaia Accoto, Eleonora Cottarelli, Andrea Lucchetta, Giorgia Rossi, Flavio Tranquillo e i conduttori di Calciomercato L’Originale Alessandro Bonan, Fayna e Gianluca Di Marzio. E poi i segreti della telecronaca con Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e la storia de La Domenica Sportiva con Ciccio Graziani, Paolo Petrecca, Simona Rolandi, Paolo Maggioni e Marco Lollobrigida.

Dal mondo food , gli amati volti di Food Network, tra cui Tommaso Foglia, Ernst Knam e Alessandra Mion, Fulvio Marino, Roberto Valbuzzi, Renato Ardovino, Giusi Battaglia, Luca Pappagallo, Davide Nanni e Paride Vitale e Luca Terni. Inoltre, gli chef e creator di Zenzero Talent Agency, tra cui Rosy Chin, Lulù Gargari, Lucake, Daniele Rossi e Dany Resconi. Per i piccoli ci saranno Carolina Benvenga, Cristina D’Avena, la musica dello Zecchino d’Oro, il magico mondo di Rainbowcon Winx Club, 44 Gatti e Mermaid Magic,il colorato universo de Il mondo di Marmò, il nuovo format targato Warner Music Italy, Pera Toons e anche i Dinsieme.

Il Festival dello Spettacolo è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore. Cantanti, attori, creator, chef, sportivi e personaggi amati dal pubblico, si uniranno per contribuire a rendere ancora più speciale un evento che si preannuncia tra i più attesi dell’autunno. Settimana dopo settimana saranno annunciati nuovi artisti e ospiti che interverranno al Festival.

BIGLIETTI

Sarà possibile accedere al Festival dello Spettacolo, acquistando i biglietti su Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e partner unico di ticketing ufficiale dell’evento.



L’ingresso al Festival sarà a pagamento, con entrata libera per i bambini fino a 3 anni e biglietto ridotto per i bambini fino a 8 anni. I ticket disponibili sono:

· Biglietto Full Day, valido dalle 10:00 a mezzanotte, consente di partecipare a tutte le esperienze della giornata, comprese anteprime cinematografiche e televisive, incontri con i cast, talk, workshop, masterclass, show cooking e secret show musicali (alcuni appuntamenti avranno accesso libero fino ad esaurimento posti, per altri si dovrà registrarsi sempre sul sito ufficiale del Festival).

· Abbonamento 3 giorni, anch’esso valido dalle 10:00 a mezzanotte, offre invece la possibilità di vivere l’intero Festival con accesso completo a tutti gli appuntamenti previsti per tutti i 3 giorni di evento.

PARTNER

Partner del progetto Radio 105, che seguirà il festival live con una postazione dedicata a fianco del main stage. Durante i 3 giorni di evento si terranno interviste, meet & greet e dirette radiofoniche, showcase con ospiti a sorpresa, garantendo così un’esperienza completa e immersiva nel mondo della musica per tutti i partecipanti.

SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Ticketmaster (piattaforma ticketing ufficiale del Festival) sono partner di questo grande progetto che coinvolge tutti i principali broadcaster del mondo della TV, del cinema, delle piattaforme streaming e della musica: RAI, Mediaset, Sky, Netflix, Warner Bros. Discovery, Medusa, Disney Plus, Rainbow e Zero Distribution e molti altri.

Le tre giornate de Il Festival dello Spettacolo, saranno raccontate su TikTok, Official Entertainment Partner. Il profilo TikTok di TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) ospiterà un racconto esclusivo e inedito del Festival e del suo dietro le quinte, offrendo alla community la possibilità di seguire tutto l’evento da un punto di vista unico e privilegiato.

Proseguendo l’alleanza con TV Sorrisi e Canzoni inaugurata in occasione del Festival di Sanremo 2025, ActionAid sarà charity partner ufficiale della prima edizione del Festival dello Spettacolo, per accendere i riflettori sul diritto all’istruzione delle bambine, affinché – ovunque nascano – possano realizzare i propri sogni e avere una vita dignitosa e libera da ogni forma di violenza.

Il Festival dello Spettacolo gode del patrocinio del Comune di Milano grazie all’importanza e al valore culturale per la città.

Comunicato Stampa: Goigest