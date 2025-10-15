Eugenio Finardi celebra 50 anni di carriera

Share

Nuovo appuntamento live per EUGENIO FINARDI, che celebra 50 anni di musica, di palchi e di canzoni con una serie di spettacoli speciali: il 16 gennaio sarà al Teatro Splendor di Aosta con il tour TUTTO ’75 – ’25, nell’ambito della rassegna culturale Saison Culturelle.

In occasione del cinquantennale, Eugenio Finardi presenta tre diversi progetti live che attraversano e raccontano le mille sfumature della sua carriera: l’anima più intima e nuda con Tutto ‘75-’25 Acoustic Duo, quella teatrale e narrativa con Voce Umana, e quella più energica e rock con Tutto ’75–’25.



In questo nuovo viaggio la prima tappa è quella narrativa: VOCE UMANA, lo spettacolo teatrale in cui al centro c’è la parola, la riflessione, la memoria viva. Eugenio Finardi costruisce un percorso fatto di quadri, ognuno composto da un monologo e da una canzone: un intreccio di suoni e pensieri in cui la voce diventa protagonista assoluta — quella che incita, che consola, che inquieta, che lenisce. È un viaggio che attraversa i sentimenti e la spiritualità, toccando temi universali come l’amore, il caso e il senso della vita, e che rende omaggio alle tante “voci” incontrate lungo la strada: da Demetrio Stratos a Franco Battiato, da Alice a Fabrizio De André. Con Eugenio sul palco, ancora una volta, Giuvazza, che accompagna lo spettacolo anche con sonorizzazioni e momenti evocativi.

Poi c’è l’anima più elettrica e viscerale: quella rock. Con il tour TUTTO ’75–’25, Eugenio Finardi torna alla potenza del suono e della band per attraversare 50 anni di musica in dialogo tra passato e presente. Sul palco, insieme a Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere), porta in scena le canzoni del suo ultimo album “TUTTO” accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera, senza mai indulgere alla nostalgia ma con la stessa curiosità e urgenza che lo accompagnano da sempre.

Infine TUTTO ‘75-’25 ACOUSTIC DUO, la forma più essenziale, quasi “spogliata”, in cui Finardi condivide la scena con Giuvazza Maggiore (chitarre). Insieme rileggono in chiave acustica i brani che hanno segnato un percorso lungo mezzo secolo riportandoli all’origine, dove tutto nasce: una voce, una chitarra, un’emozione.

Il primo appuntamento sarà nell’ambito della rassegna “Imperia per Imperia” presso il Teatro Cavour di Imperia, in cui l’artista dialogherà con il noto produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts e i biglietti sono in prevendita al link: https://linktr.ee/EugenioFinardi_TOUR. Queste le prime date confermate, aggiornamenti sui canali ufficiali dell’artista e di IMARTS:

Voce Umana

1 novembre – Teatro Massimo – Cagliari

19 novembre – Teatro Serassi – Villa D’Almè (Bergamo)

29 novembre – Teatro Vivaldi – Jesolo (Venezia)

14 febbraio – Teatro Don Bosco – Potenza

20 febbraio – Teatro Dario Fo – Camponogara (Venezia)

27 marzo – Teatro Salieri – Legnago (Verona)

8 aprile – Teatro di Fiesole – Firenze

11 aprile – Teatro Super – Valdagno (Vicenza)

13 aprile – Teatro Manzoni – Milano

Tutto ‘75-‘25 (in aggiornamento):

28 novembre – Teatro Silvio Pellico – Trecate (Novara)

19 dicembre – Teatro Cilea – Reggio Calabria

21 dicembre – Auditorium Palacultura – Messina

22 dicembre – Teatro Golden – Palermo

16 gennaio – Teatro Splendor – Aosta NUOVA DATA

21 febbraio – Teatro Comunale – Lonigo (Vicenza)

2 marzo – Teatro Olimpico – Roma

9 aprile – Teatro Duse – Bologna

Tutto ’75-’25 Acoustic Duo

20 ottobre – Teatro Cavour – Imperia

7 novembre – Teatro Socjale – Piangipane (Ravenna)

A 50 anni dal suo primo disco “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, è disponibile in digitale, in cd e in vinile “TUTTO” (http://ada.lnk.to/_tutto), il nuovo album di inediti.

Distribuito da ADA Music Italy, “Tutto” arriva a 11 anni da “Fibrillante” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore.

Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.

Realizzato con la produzione del suo storico collaboratore Giovanni “Giuvazza” Maggiore, “Tutto” contiene il featuring con la figlia Francesca, in arte Pixel, nel brano “Francesca Sogna” e le collaborazioni con Fiamma Cardani alla batteria nel brano “La Facoltà dello Stupore” e con Paolo Costa al basso nei brani “Futuro”, “Tanto Tempo Fa”, “Francesca Sogna”, “I venti della luna” e “Massiccio attacco di panico”.

Recentemente, l’artista si è aggiudicato la Targa MEI Artista Indipendente dell’anno nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, che si è tenuta dal 3 al 5 ottobre a Faenza (Ravenna).

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Francesco Di Mento