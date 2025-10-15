michele enrico mentesano
Michele Enrico Montesano

Imperdibile al Teatro Parioli Michele Montesano in “Teatro e (è) democrazia”

Anita Madaluni 15 Ottobre 2025


Chi si fosse perso la Prima di ieri non si lasci sfuggire l’unica replica di questa sera, 15 ottobre alle ore 21.

Lo spettacolo, diretto e interpretato da Michele Enrico Montesano porta in scena, intanto, una volta di più, le istrioniche doti di un artista che ha già abbondantemente mostrato di non essere – semplicemente – figlio di

Attori e politici: due specie umane oggi quasi simbiotiche, un tragitto di esperienze che spesso si interscambiano, l’una a favore (o a danno) dell’altra.

Con l’avvento della TV molti contenuti hanno perso appeal, lasciando spazio all’immagine.

Sul palco, insieme, Giorgia Pisacane e Gianluca Simoneschi.


