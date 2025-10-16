Marco Masini tre date evento per il suo tour

Share

Il 2025 rappresenta per MARCO MASINI un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”.

Tre le date evento nei grandi spazi dei palasport – sabato 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di ROMA (sold out), il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di MILANO e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di FIRENZE – a cui si sono aggiunte, a partire dallo scorso 4 luglio, date in tutta Italia.

I biglietti dei concerti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Il tour, dopo le date estive, prosegue con questi appuntamenti live: il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma,il 19 ottobre al Palazzo dei Congressidi Lugano (Svizzera), il 24 ottobre all’Unipol Forum di Milano, il 25 ottobre alNelson Mandela Forum di Firenze, il 28 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova, il 29 ottobre al Teatro Ponchiellidi Cremona,il 31 ottobre al Teatro Colosseo di Torino, il 3 novembre al Teatro Europauditorium di Bologna, il 5 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI), il 7 novembre al Gran Teatro Geoxdi Padova,l’8 novembre al Teatro Clerici di Brescia, il 13 novembre al Teatro di Varese di Varese,il 20 novembre al Teatro Verdi di Montecatini (PT), il 25 novembre al Teatro Team di Bari, il 27 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 29 novembre al Pala Forum di Agrigento, il 30 novembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo e il 2 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e il 5 dicembre al Teatro Colosseo di Torino.

35 anni fa, nel 1990, con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, vince la 40ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende oltre 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, l’altro grande successo “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar ’90 e che dà il nome a questo tour.

Inoltre, il 2025 coincide con il 30° anniversario dal quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, che contiene “Bella Stronza”, canzone scritta da Masini con Bigazzi che nel 2019 diventa il primo singolo dell’artista a essere certificato disco d’oro dalla FIMI GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010.

In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, pezzi indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tanti altri.

Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie porterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali (https://MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR)

Queste le date del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE” prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

4 luglio – CAPANNORI (LU) , AREA VERDE, FESTIVAL MA LA NOTTE SÌ

5 luglio – PIACENZA , PALAZZO FARNESE

7 luglio – UDINE , CASTELLO DI UDINE

18 luglio – BARD (AO), FORTE DI BARD

19 luglio – CERVERE (CN) , ANFITEATRO DELL’ANIMA

22 luglio – IGLESIAS (SU), PIAZZA QUINTINO SELLA

24 luglio – PORTO RECANATI (MC) , ARENA B. GIGLI

27 luglio – BARLETTA (BT ), FOSSATO DEL CASTELLO

4 agosto – ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), ANTISTADIO FONTE DELL’OLMO, FESTIVAL EMOZIONI IN MUSICA

6 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) , TEATRO LA VERSILIANA

8 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) , CASTELLO PASQUINI, CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

16 agosto – FINALE DI POLLINA (PA), TEATRO PARCO URBANO

17 agosto – NOTO (SR), SCALINATA DELLA CATTEDRALE, LE SCALE DELLA MUSICA

22 agosto – TAGLIACOZZO (AQ) – PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZA ESTAT E

26 agosto – GAVORRANO (GR) , TEATRO DELLE ROCCE

3 settembre – PISA ,PIAZZA DEI CAVALIERI, PISA SUMMER KNIGHTS

5 settembre – VIGEVANO (PV ), CASTELLO SFORZESCO

6 settembre – VERONA ,TEATRO ROMANO FESTIVAL FLOW

18 ottobre – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT SOLD OUT

19 ottobre 2025 – SVIZZERA – LUGANO, PALAZZO DEI CONGRESSI

24 ottobre 2025 – MILANO, UNIPOL FORUM

25 ottobre 2025 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

28 ottobre – GENOVA,TEATRO CARLO FELICE

29 ottobre – CREMONA, TEATRO PONCHIELLI

31 ottobre – TORINO, TEATRO COLOSSEO SOLD OUT

3 novembre – BOLOGNA, TEATRO EUROPAUDITORIUM SOLD OUT

5 novembre – LEGNANO (MI), TEATRO GALLERIA

7 novembre – PADOVA, GRAN TEATRO GEOX

8 novembre – BRESCIA, TEATRO CLERICI SOLD OUT

13 novembre – VARESE, TEATRO DI VARESE SOLD OUT

20 novembre – MONTECATINI (PT), TEATRO VERDI

25 novembre – BARI, TEATRO TEAM

27 novembre – CATANIA, TEATRO METROPOLITAN SOLD OUT

29 novembre – AGRIGENTO, PALA FORUM

30 novembre – PALERMO, TEATRO POLITEAMA GARIBALDI SOLD OUT

2 dicembre – NAPOLI, TEATRO AUGUSTEO

5 dicembre – TORINO, TEATRO COLOSSEO

RTL 102.5 è radio ufficiale del tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”.

Birindelli Auto è automotive partner del tour.

