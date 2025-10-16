Capo Plaza annuncia l’uscita di Hustle Mixtape Vol. 2

Share

Lo aveva annunciato sul palco dell’Unipol forum di Assago lo scorso febbraio e ora Capo Plaza ufficializza la data di uscita di Hustle Mixtape Vol. 2 prevista per il 31 ottobre (già in preorder : https://capoplaza.lnk.to/hustlemixtapevol2).

Il nuovo progetto della star multiplatino è, come il primo uscito nel 2022 e certificato Doppio Platino, un ritorno alle origini, una vera e propria raccolta di banger drill e trap che si inserisce in un percorso artistico che ha visto Capo Plaza crescere e consolidarsi, portando sul palco e nelle piattaforme digitali tutta la sua energia e il suo stile riconoscibile tanto da raggiungere 78 Dischi di Platino e 37 Oro.

Ancora prima di annunciarlo Il pre order del bundle con T-shirt e CD autografato è andato sold out in pochissimo tempo, segno che molta è l’attesa per questo nuovo mixtape.

Questo nuovo progetto segue anche il successo dell’ultimo album “Ferite”, esordito al n.1 della classifica FIMI/GfK e con il miglior debutto su Spotify Italia nel 2024, oltre a un ingresso diretto al secondo posto della classifica Global. In Ferite, Plaza ha mostrato per la prima volta le sue ferite, aprendo la sua dimensione più personale senza rinunciare alle radici rap/trap, sperimentando nuove sonorità e collaborazioni con artisti come Mahmood, Annalisa e Anna. Un disco che ha confermato la sua capacità di unire autenticità e apertura a nuovi suoni, consolidando la sua posizione nella scena musicale italiana.

