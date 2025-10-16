Al via a Roma il “Master in Storytelling Performativo”

Share

Quando raccontare diventa un mestiere – Al via il nuovo Master di Storytelling Performativo promosso dall’Università Roma Tre, il primo percorso universitario in Italia per la formazione della figura professionale dello Storyteller.

Storytelling è una parola ormai ricorrente e utilizzata nelle più svariate declinazioni (per la scrittura creativa, per il marketing, per l’utilizzo generico della narrazione a diversi scopi), ma lo Storyteller è in realtà una figura professionale ben precisa appartenente alla sfera delle arti performative.

Lo Storyteller è un oratore contemporaneo, ovvero un moderno cantastorie, una figura di perfomer contemporaneo con solide basi culturali, in grado di creare performance/spettacoli adattabili a luoghi non convenzionali e a qualsiasi tipo di spazio con il solo utilizzo del proprio corpo e della propria voce. Lo storyteller è in grado di valorizzare anche il patrimonio culturale tangibile (siti archeologici, chiese, catacombe, monumenti) o paesaggistico con azioni performative che si inseriscono perfettamente nell’ambiente senza alterarlo, ma fornendo agli spettatori/partecipanti un’esperienza indimenticabile. Lo Storytelling è, dunque, un’arte ma con possibilità di applicazione a molteplici ambiti, una grande versatilità di impiego e uno soft skill impareggiabile per costruire una carriera di successo, in particolare in tutti i campi in cui sia protagonista la comunicazione.

In Italia – al contrario di altri Paesi europei – fino ad oggi la formazione degli storytellers professionisti è sempre avvenuta attraverso percorsi informali, ma da oggi invece sarà possibile accedere a un corso di alta formazione con certificazione universitaria attraverso il nuovissimo “Master in Storytelling Performativo per la valorizzazione del patrimonio culturale, la divulgazione e la didattica” promosso dall’Università Roma Tre: un percorso teorico e pratico unico nel suo genere con una preparazione completa per la formazione di moderni oratori e cantastorie, con sbocchi professionali sia nel campo prettamente teatrale /performativo (storytellers professionisti), sia nel turismo (partecipando al Master le guide turistiche potranno infatti conseguire la certificazione di guide Storyteller secondo i canoni del FEST- Federazione Europea per lo Storytelling), sia nella disseminazione culturale e nella didattica, dove lo Stortyelling è ormai riconosciuto a livello internazionale come strumento di indiscussa efficacia.

Il percorso prevede una formazione artistica completa per la creazione della figura professionale del “cantastorie del terzo millennio” comprendente materie pratiche quali tecniche di Storytelling, educazione vocale, movimento scenico, prossemica, dizione, e materie teoriche, insegnate da docenti del Dipartimento di Studi Umanistici di Roma Tre, volte a supportare la creazione di un repertorio con solide basi culturali quali mitologia, archeologia, storia dell’arte, etnografia, storia del cristianesimo, letteratura medievale, con focus sul Decameron di Boccaccio .

Numerose sono anche le uscite didattiche, le esercitazioni sul campo e le possibilità di stage presso Festival e realtà professionali del mondo dello Storytelling previste per tutti gli studenti del Master.

Ogni studente all’interno del percorso riceverà anche coaching one to one per la creazione di un primo prodotto/format di storytelling promuovibile sul mercato e/o come proprio biglietto da visita professionale per l’inserimento nel mondo lavorativo.

Gli studenti usciranno, dunque, dal master con gli strumenti pratici e le basi culturali per poter costruire una carriera nel settore, sia in campo performativo sia applicato (al turismo, alla promozione del territorio e del patrimonio culturale o paesaggistico, alla didattica).

La responsabile del Master è la Prof. Carla Noce, docente di Storia del Cristianesimo presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Roma Tre, e tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina ufficiale dei Master dell’Università Storytelling performativo per la valorizzazione del patrimonio culturale la divulgazione e la didattica – Università Roma Tre e presso la segreteria didattica alla mail postlauream.dsu@uniroma3.it.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci