A Verona, il 18 ottobre, la Quantistica come non l’avete mai incontrata. Con Faggin special guest

QUANTI siamo? Sì, tanti.

E, vien da aggiungere, tutti insieme appassionatamente come forse MAI prima: Carlo Ventura, Rossana Becarelli, Paolo Silvestrini, Guido Paoli, Paolo Renati, Gioacchino Pagliaro e – dessert prelibato di una tavola di Scienza imbandita di cotanto ben di Dio – Federico Faggin.

Come dire: l’olimpo della ricerca in questo Campo (e…in tutti i sensi del caso )

Già, proprio quel Faggin; quello del microprocessore e del touch screen; quello stesso di cui Bill Gates ebbe a proclamare: “La Silicon Valley, senza di lui, sarebbe solo una…valle”.

Lo stesso cui Marcello Foa ha recentemente dedicato, andato in onda sui canali RAI, il toccante documentario “Federico Faggin – l’uomo che vide il futuro”.

L’uomo, ben oltre lo scienziato, che studia e rincorre, fra meandri di luci e ombre, fra il reale e il virtuale (ove labile è il confine tra l’uno e l’altro), fra immanente e trascendente, la Coscienza e le sue…origini (semmai di origini si possa parlare, visto che è molto probabile tutto sia e basta e NON da sempre ma in un presente atemporale).

Il convegno di Verona, organizzato da Valerio Sgalambro e Donata Lombardi Assi dell’Istituto di BioQuantica, come immaginabile, è attesissimo, e l’aspettativa…cosmica.

SABATO 18 OTTOBRE – dalle ore 9 alle 18

AUDITORIUM Banco BPM

Viale delle Nazioni 4

VERONA

Istituto di Bioquantica Applicata

Info – Tel 055291199 – info@istitutodibioquantica.it