A Verona, il 18 ottobre, la Quantistica come non l’avete mai incontrata. Con Faggin special guest

Anita Madaluni 17 Ottobre 2025 In Cultura Lascia un commento 122 Visite


QUANTI siamo? Sì, tanti.

E, vien da aggiungere, tutti insieme appassionatamente come forse MAI prima: Carlo Ventura, Rossana Becarelli, Paolo Silvestrini, Guido Paoli, Paolo Renati, Gioacchino Pagliaro e – dessert prelibato di una tavola di Scienza imbandita di cotanto ben di Dio – Federico Faggin.

Come dire: l’olimpo della ricerca in questo Campo (e…in tutti i sensi del caso)

Già, proprio quel Faggin; quello del microprocessore e del touch screen; quello stesso di cui Bill Gates ebbe a proclamare: “La Silicon Valley, senza di lui, sarebbe solo una…valle”.

Lo stesso cui Marcello Foa ha recentemente dedicato, andato in onda sui canali RAI, il toccante documentario “Federico Faggin – l’uomo che vide il futuro”.

L’uomo, ben oltre lo scienziato, che studia e rincorre, fra meandri di luci e ombre, fra il reale e il virtuale (ove labile è il confine tra l’uno e l’altro), fra immanente e trascendente, la Coscienza e le sue…origini (semmai di origini si possa parlare, visto che è molto probabile tutto sia e basta e NON da sempre ma in un presente atemporale).

Il convegno di Verona, organizzato da Valerio Sgalambro e Donata Lombardi Assi dell’Istituto di BioQuantica, come immaginabile, è attesissimo, e l’aspettativa…cosmica.

SABATO 18 OTTOBRE – dalle ore 9 alle 18

AUDITORIUM Banco BPM

Viale delle Nazioni 4

VERONA

Istituto di Bioquantica Applicata

Info – Tel 055291199 – info@istitutodibioquantica.it


