“All you need is love” vi aspetta a teatro dall’11 dicembre

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È attesa giovedì 11 dicembre al Teatro Santa Giulia di Brescia (biglietti disponibili su Liveticket.it) l’anteprima assoluta di ALL YOU NEED IS LOVE, un nuovo spettacolo di teatro musicale nato da un’idea originale di Chiara Canzian e Sandro Cisolla, sintesi delle diverse professioni e passioni che li animano: lui scrittore di narrativa e copywriter, lei con varie esperienze rilevanti nel teatro (regista residente in Casanova Operapop, performer in Cats nel ruolo di Grizabella come alternate di Malika Ayane), cantautrice e life-coach.

A condurre il filo dello spettacolo – un viaggio dell’anima alla ricerca del sé più autentico – sono le canzoni e la musica dei Beatles, suonate dal vivo da una band di eccezione, composta da Phil Mer alla batteria (produttore e musicista, spesso in tour a fianco dei Pooh, Enrico Ruggeri, Francesco Renga, Zucchero e altri) che ha curato anche la direzione musicale e gli arrangiamenti, Andrea Lombardini al basso e Alberto Milani alla chitarra. In programma 24 brani iconici dal repertorio dei Fab Four, fra i quali Can’t buy me Love, A hard day’s night, Yesterday, Help, Lucy in the sky with diamonds, Strawberry fields forever, I am the Walrus, Helter Skelter, Blackbird, While my guitar gently weeps e altre. Protagonisti della storia nel ruolo di LEI e LUI sono la stessa Chiara Canzian e Jacopo Sarno, volto noto di musical, cinema e tv (lanciato giovanissimo dalle produzioni Disney a partire da High School Musical, fra i tanti titoli che poi lo hanno visto fra i protagonisti in teatro Mamamia, Casanova Operapop, Full Monty). La regia è affidata alla giovane Carolina Fanelli, un nome nuovo con una formazione in drammaturgia e già varie esperienze nella direzione artistica. Le coreografie per il corpo di ballo composto da cinque ballerini sono di Mattia Fazioli, versatile danzatore di formazione classica le cui più recenti esperienze in ambito italiano e internazionale annoverano Casanova Operapop, Chicago e Magic Mike nel West End di Londra.

Un nucleo di professionisti dell’arte che si sono trovati intorno a un progetto che offre diversi piani di lettura. Il concept dello spettacolo ruota intorno all’ipotesi che i Beatles, non si sa se consapevolmente, abbiano inserito una piccola “mappa” nascosta all’interno della loro discografia, un filo di perle – ovvero le loro canzoni immortali – che in perfetto ordine cronologico sembrano delineare le tappe precise di un autentico cammino evolutivo, attraverso il quale ognuno può riflettere sulla propria vita in modo profondo. Il percorso è guidato da un’unica grande stella, l’Amore, declinato nelle forme potenzialmente infinite che può assumere nella nostra esistenza.

Da un lato All You Need is Love è uno spettacolo teatrale con una forma artistica, fra prosa e musica, estremamente curata in tutti i suoi aspetti e dalla sinossi particolarmente empatica: un uomo, sopraffatto dal fallimento della propria vita affettiva e professionale decide di farla finita, ma desidera ancora vedere la bellezza di un’alba in un parco. Qui il suo destino lo porta a incontrare una musicista, artista di strada, che si rivela profonda conoscitrice della vita e metterà in gioco tutte le proprie forze per trasmettere al suo nuovo amico la speranza, anche attraverso la musica e le parole delle canzoni. D’altro canto lo spettacolo è l’occasione per affrontare seriamente, e con un approccio simile a quello adottato nel life-coaching, temi profondi, universali e di grande attualità, come la salute mentale, il senso di fallimento e la depressione che porta al desiderio di annullamento, affrontati in modo analitico ed emotivo con il supporto salvifico della musica, spesso capace di farsi strumento terapeutico e canale emozionale attraverso il quale creare un rapporto solido e vero con la propria interiorità, per scoprire che ognuno di noi è parte di un tutto più grande, ovvero che il “tutto”, cioè l’Amore nella sua essenza, è parte di ognuno di noi.

Uno spettacolo del quale godere da spettatori che amano il teatro musicale, ma anche da vivere appieno come esperienza personale e costruttiva.

All You Need is Love è prodotto da Coloriamo i Sogni, una realtà che cura progetti solidali attraverso l’arte, la musica e lo sport. Main sponsor del progetto è Claim Expert, l’anteprima dell’11 dicembre al Teatro Santa Giulia di Brescia gode della preziosa collaborazione dei Beatlesiani d’Italia Associati, la community ufficiale che riunisce i fan, i musicisti e i collezionisti dei Fab Four, e di ArtOne, associazione culturale che cura eventi musicali sul territorio.

ALL YOU NEED IS LOVE – un viaggio alla scoperta di sé sulle note dei Beatles

Giovedì 11 dicembre 2025 – Teatro Santa Giulia, Via Quinta 4 – BRESCIA – Info 0721 548189

Inizio spettacolo ore 21:00

Ingresso posto numerato € 20,00 – 25,00 + prevendita

Biglietti suLiveticket.it

Comunicato Stampa: Elena Pantera