Michele La Ginestra al Teatro Golden con una nuova opera d’amore

Dal 23 ottobre al 2 novembre 2025, Edy Angelillo e Michele La Ginestra vi aspettano al Teatro Golden di Roma con “La matematica dell’amore” di Adriano Bennicelli. Regia di Enrico Maria Lamanna e una produzione Fondazione Sipario Toscana Onlus.

Una super coppia, collaudata sul palcoscenico, torna di nuovo insieme in un spettacolo dedicato all’amore. Dopo aver vissuto insieme l’esperienza di “Rugantino” gli artisti Edy Angelillo e Michele La Ginestra approdano al Teatro Golden con una nuova commedia diretta da Enrico Maria Lamanna “La matematica dell’amore”, di Adriano Bennicelli e prodotta da Fondazione Sipario Toscana Onlus, in scena dal 23 ottobre al 2 novembre 2025 nello spazio culturale di via Taranto (quartiere San Giovanni)  diretto da Andrea Maia. Lo spettacolo, assolutamente da non perdere, narra le vicissitudini di un uomo che alle soglie della pensione fa un po’ il consuntivo della sua vita. È una storia d’amore, di matematica, di paura di invecchiare. Lo accompagna una donna da quando erano bambini. Tom e Jerry, l’uomo e la donna… bambini, adulti, vecchi. Lei e il suo giocare con tutto sono l’eccezione. Lui e il suo rifiuto della matematica sono la regola. Uno spettacolo brillante, con risvolti dolci-amari, per divertirsi e per riflettere, per sorridere insieme a due grandi, amatissimi, attori come Edy Angelillo e Michele La Ginestra. 

Orari spettacoli

  • giovedì – venerdì ore 21.00
  • sabato ore 17.00 e 21.00
  • domenica ore 17.00

indirizzo 

Via Taranto, 36 – Roma 00182

telefono / whatsapp 

06.70493826

mail 

info@teatrogolden.it

Comunicato Stampa: Federica Rinaudo


