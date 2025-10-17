Gianni Togni: esce oggi il lyric video di “Luna” 

Share

Esce oggi il lyric video ufficiale di “Luna”, l’iconica canzone di Gianni Togni, simbolo degli anni ’80, nella sua versione restaurata (il brano è incluso nel cofanetto “…e in quel momento…” Remix 2025). È disponibile sul canale ufficiale YouTube di Gianni Togni: https://youtu.be/nS4nG2yM6Wg

Un viaggio colorato tra parole e suggestioni, dove la poesia del bellissimo testo scritto da Guido Morra nel 1980 si unisce a una grafica dinamica, capace di esaltare tutta l’intensità emotiva e la magia di “Luna”. Il video è stato curato e realizzato graficamente da Federico Romanazzo.

La canzone, ritratto onirico di un clochard che viveva tra i sotterranei della metropolitana, è diventata un autentico cult anche grazie a una costruzione melodica che alterna delicatezza e intensità, un dialogo sospeso con ciò che è lontano, misterioso e irraggiungibile.

