Gianni Togni: esce oggi il lyric video di “Luna” 

Esce oggi il lyric video ufficiale di “Luna”, l’iconica canzone di Gianni Togni, simbolo degli anni ’80, nella sua versione restaurata (il brano è incluso nel cofanetto “…e in quel momento…” Remix 2025). È disponibile sul canale ufficiale YouTube di Gianni Togni: https://youtu.be/nS4nG2yM6Wg 

Un viaggio colorato tra parole e suggestioni, dove la poesia del bellissimo testo scritto da Guido Morra nel 1980 si unisce a una grafica dinamica, capace di esaltare tutta l’intensità emotiva e la magia di “Luna”. Il video è stato curato e realizzato graficamente da Federico Romanazzo.

La canzone, ritratto onirico di un clochard che viveva tra i sotterranei della metropolitana, è diventata un autentico cult anche grazie a una costruzione melodica che alterna delicatezza e intensità, un dialogo sospeso con ciò che è lontano, misterioso e irraggiungibile.

