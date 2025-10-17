Gabry Ponte feat Erika con “I Don’t Know”

Share

Inno iconico della dance italiana dei primi anni 2000, “I Don’t Know” di Erika ha recentemente goduto di una nuova ondata di popolarità, diventando virale in quasi ogni angolo del mondo.

La versione originale conta attualmente oltre 48 milioni di stream solo su Spotify e oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube, senza alcun segno di rallentamento.

Il produttore candidato ai Grammy e membro fondatore degli Eiffel 65, Gabry Ponte, ha deciso di rielaborare il brano, regalando al pubblico una versione pop-dance che, pur rispettando pienamente l’atmosfera originale del 2003, infonde nuovo slancio ed energia, rendendolo un forte contendente come uno dei successi della stagione.

Sempre più attivo sulla scena musicale mondiale, Gabry Ponte ha collezionato una serie impressionante di successi negli ultimi anni: “Mockingbird” ed “Exotica” sono solo un paio di esempi, che si aggiungono alla sua lista di successi iconici come “Monster” e “Thunder”.

Per questo singolo, Gabry Ponte collabora con la voce originale di “I Don’t Know”, la cantante e performer Erika. Con una solida carriera ancora in forte ascesa, Erika ha all’attivo “I Don’t Know” come uno dei suoi tanti successi. Gli amanti della dance ricorderanno anche brani intramontabili come “Relations”, “Ditto” e “Right or Wrong”, veri e propri classici senza tempo.

