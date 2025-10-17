Federica Abbate "Hooligan"

Federica Abbate in radio con “Hooligan”

Redazione 17 Ottobre 2025 Artisti, Dischi & Novità, In News, Radio Date Lascia un commento 61 Visite


Un amore che non conosce logica, che ti travolge senza chiedere permesso e ti fa schiantare contro un muro. È questa l’anima di “HOOLIGAN” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di FEDERICA ABBATE, fuori oggi in radio e in digitale! ASCOLTA

Federica, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana, compie un nuovo passo nel suo percorso, confermando la sua cifra artistica e la capacità di trasformare in musica le emozioni più autentiche.

Dopo il singolo “Tilt”, con “HOOLIGAN” Federica mostra una nuova sfumatura di sé: energica, istintiva, libera. Una vocazione che non si spegne, la stessa che da sempre alimenta il suo rapporto passionale con la musica. Hooligan è quell’energia viscerale che non si può controllare, quella scintilla che porta a rischiare tutto, senza mai rinunciare.

«Hooligan è una canzone d’amore passionale, il motore primario è il desiderio, e tra il desiderante e l’oggetto del desiderio c’è un moto continuamente discontinuo. È una sorta di rincorsa continua che non raggiunge mai un punto di arrivo, ma mantiene uno stato di perenne instabilità e dinamismo – dichiara l’artista –È un tipo di amore “cieco”, totalmente trascinato dall’emotività, dove la parte logica e razionale quasi non interviene… un istinto viscerale quasi simile a quello materno. È lo stesso sentimento che ho sempre provato per la musica, parte fondamentale della mia identità».

Ad accompagnare il singolo, una cover grafica il cui colore chiave è il blu elettrico, simbolo di forza magnetica ed esplosiva: un’istantanea che porta alla luce la Federica più potente, quella che esce dai confini del pianoforte e si lascia guidare dall’istinto.

Federica Abbate, penna multiplatino della musica italiana, è nata e cresciuta a Milano. Il suo percorso artistico mescola urban e pop, creando sonorità fresche e originali. Ha conquistato il pubblico con la sua scrittura, collaborando con artisti come ElodieEmmaFedezGeolier, Laura Pausini, Irama, Rocco Hunt, Massimo Pericolo e tanti altri. La consacrazione è arrivata nel 2015 con il brano “Roma-Bangkok” di Baby K feat. Giusy Ferreri, risultato il più venduto in Italia in quell’anno (certificato Diamante). Il suo percorso come artista poliedrica comincia nel 2016 insieme a Marracash, partecipando in veste di cantante, con i brani “In radio” e “Niente canzoni d’amore” (certificati entrambi Platino).

Dopo essersi affermata come autrice, ha deciso di mettere la sua voce e la sua faccia nei suoi brani, alla ricerca di un contatto più profondo con la musica: nel 2016 firma con l’etichetta discografica Carosello Records e nel 2018 pubblica il suo primo Ep “In foto vengo male”, prodotto da Takagi & Ketra. Nel 2023 pubblica il suo primo album di inediti“Canzoni per gli altri”, un album ricco di feat., tra cui ElisaAlessandra AmorosoFranco 126Francesca Michielin e molti altri artisti di rilievo. Contemporaneamente inizia una serie di collaborazioni sempre più frequenti come artista anche all’interno di album di colleghi e compare in feat nei progetti di Tedua (2023, La Divina Commedia), Shiva (2022, Milano Demons), Dani Faiv (2023, Ultimo Piano).

Sempre nel 2023 è stata co-autrice di 3 brani in gara al Festival di Sanremo: “Un bel viaggio” degli Articolo 31, “Due” di Elodie e “Supereroi” di Mr. Rain. Nel 2024 è stata premiata ai Billboard Women In Music come Songwriter Of The Year. Nel 2025 è stata co-autrice di 6 brani in gara al Festival di Sanremo: “Febbre” di Clara, “Battito” di Fedez, “Eco” di Joan Thiele, “Fuorilegge” di Rose Villain, “Amarcord” di Sarah Toscano e “Anema e core” di Serena Brancale.

Nel 2024 Federica sceglie di mettere al centro la propria voce e pubblica il singolo “Tilt”, con cui partecipa al Concertone del Primo Maggio a Roma e a eventi live estivi, tra cui il Kiss Kiss Way di Radio KissKiss, il 105 Summer Festival di Radio 105 e allo Studio Delta Live a Cesena.

Comunicato Stampa: ON Out Now / Mariarosaria Panico 


Tags

Guarda anche...

Federica Abbate

Da venerdì in radio il nuovo singolo di Federica Abbate

Esce venerdì 18 aprile “TILT” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di FEDERICA ABBATE, da …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

info@radiowebitalia.it
© Copyright - 2025, All Rights Reserved

Policy immagini