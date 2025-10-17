Federica Abbate in radio con “Hooligan”

Share

Un amore che non conosce logica, che ti travolge senza chiedere permesso e ti fa schiantare contro un muro. È questa l’anima di “HOOLIGAN” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di FEDERICA ABBATE, fuori oggi in radio e in digitale! ASCOLTA

Federica, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana, compie un nuovo passo nel suo percorso, confermando la sua cifra artistica e la capacità di trasformare in musica le emozioni più autentiche.

Dopo il singolo “Tilt”, con “HOOLIGAN” Federica mostra una nuova sfumatura di sé: energica, istintiva, libera. Una vocazione che non si spegne, la stessa che da sempre alimenta il suo rapporto passionale con la musica. Hooligan è quell’energia viscerale che non si può controllare, quella scintilla che porta a rischiare tutto, senza mai rinunciare.

«Hooligan è una canzone d’amore passionale, il motore primario è il desiderio, e tra il desiderante e l’oggetto del desiderio c’è un moto continuamente discontinuo. È una sorta di rincorsa continua che non raggiunge mai un punto di arrivo, ma mantiene uno stato di perenne instabilità e dinamismo – dichiara l’artista –È un tipo di amore “cieco”, totalmente trascinato dall’emotività, dove la parte logica e razionale quasi non interviene… un istinto viscerale quasi simile a quello materno. È lo stesso sentimento che ho sempre provato per la musica, parte fondamentale della mia identità».

Ad accompagnare il singolo, una cover grafica il cui colore chiave è il blu elettrico, simbolo di forza magnetica ed esplosiva: un’istantanea che porta alla luce la Federica più potente, quella che esce dai confini del pianoforte e si lascia guidare dall’istinto.

Federica Abbate, penna multiplatino della musica italiana, è nata e cresciuta a Milano. Il suo percorso artistico mescola urban e pop, creando sonorità fresche e originali. Ha conquistato il pubblico con la sua scrittura, collaborando con artisti come Elodie, Emma, Fedez, Geolier, Laura Pausini, Irama, Rocco Hunt, Massimo Pericolo e tanti altri. La consacrazione è arrivata nel 2015 con il brano “Roma-Bangkok” di Baby K feat. Giusy Ferreri, risultato il più venduto in Italia in quell’anno (certificato Diamante). Il suo percorso come artista poliedrica comincia nel 2016 insieme a Marracash, partecipando in veste di cantante, con i brani “In radio” e “Niente canzoni d’amore” (certificati entrambi Platino).

Dopo essersi affermata come autrice, ha deciso di mettere la sua voce e la sua faccia nei suoi brani, alla ricerca di un contatto più profondo con la musica: nel 2016 firma con l’etichetta discografica Carosello Records e nel 2018 pubblica il suo primo Ep “In foto vengo male”, prodotto da Takagi & Ketra. Nel 2023 pubblica il suo primo album di inediti“Canzoni per gli altri”, un album ricco di feat., tra cui Elisa, Alessandra Amoroso, Franco 126, Francesca Michielin e molti altri artisti di rilievo. Contemporaneamente inizia una serie di collaborazioni sempre più frequenti come artista anche all’interno di album di colleghi e compare in feat nei progetti di Tedua (2023, La Divina Commedia), Shiva (2022, Milano Demons), Dani Faiv (2023, Ultimo Piano).

Sempre nel 2023 è stata co-autrice di 3 brani in gara al Festival di Sanremo: “Un bel viaggio” degli Articolo 31, “Due” di Elodie e “Supereroi” di Mr. Rain. Nel 2024 è stata premiata ai Billboard Women In Music come Songwriter Of The Year. Nel 2025 è stata co-autrice di 6 brani in gara al Festival di Sanremo: “Febbre” di Clara, “Battito” di Fedez, “Eco” di Joan Thiele, “Fuorilegge” di Rose Villain, “Amarcord” di Sarah Toscano e “Anema e core” di Serena Brancale.

Nel 2024 Federica sceglie di mettere al centro la propria voce e pubblica il singolo “Tilt”, con cui partecipa al Concertone del Primo Maggio a Roma e a eventi live estivi, tra cui il Kiss Kiss Way di Radio KissKiss, il 105 Summer Festival di Radio 105 e allo Studio Delta Live a Cesena.

