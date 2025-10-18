Annalisa, al n.1 della classifica con “Ma io sono fuoco”

“Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa, debutta al n.1 della classifica ufficiale FIMI/NIQ sia negli album che nei vinili confermando la sua autrice come una delle artiste più influenti e solide della scena pop italiana. 

“Ma io sono fuoco” è un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco – simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé – declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono. 

Il fuoco assume molteplici significati: passione, rabbia, cambiamento, resistenza, identità. Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione.  

Annalisa usa un lessico diretto e collaborazioni significative per costruire un racconto coerente, emotivo e moderno. 

Le canzoni dell’album sono un ‘insieme di brani in cui coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni ’80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale. 

Il successo in classifica, un singolo “Piazza San Marco” ai vertici dell’airplay radiofonico, rappresentano un punto di partenza verso nuove sfide: l’album si prepara ora a conquistare i palchi dei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” (organizzato da Friends & Partners) e alcune date sono già sold out: il 15 novembre a Jesolo, entrambe le date di Milano del 28 e 29 novembre e il 13 dicembre a Torino. 

Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) SOLD OUT 

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo 

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena 

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport 

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport 

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum 

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT 

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT 

martedì 2 dicembre @ Eboli (SA) – Palasele 

venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio 

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio  

mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena 

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena SOLD OUT 

Con l’ingresso del suo ultimo singolo “Piazza San Marco” con Marco Mengoni nella top 10 della classifica Fimi, Annalisa ha segnato un nuovo record, è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandone 19 in totale. 52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify, sono alcuni dei numeri che si sommano agli oltre 250 Mila biglietti venduti per i suoi concerti solo nel 2024.  

Comunicato Stampa: Elena Tosi


