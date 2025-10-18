Share

🔊 Clicca per ascoltare

“PANOPTICON” è il nuovo album di CALEYDO e BASSI MAESTRO, in uscita oggi venerdì 17 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Double Trouble / EMI Records. Il singolo estratto “LA GRANDE CITTà” in collaborazione con Willie Peyote sarà disponibile per le radio dal 31 ottobre.

“LA GRANDE CITTà” unisce il cantautorato italiano, arrangiamenti anni ‘90 e stilemi dell’hip hop. Bassi Maestro decide di campionare un pezzo iconico della tradizione, “Liberi” di Lucio Dalla partendo da un giro di chitarra che richiama l’universo sonoro del brano. Caleydo si inserisce con la sua penna raccontando la realtà che lo circonda come un enorme zoo. Ad impreziosire il singolo Willie Peyote che con il suo stile e la sua scrittura si inserisce perfettamente all’interno del brano.

“Non avevamo mai avuto modo di lavorare con Willie per un progetto ufficiale, ma ci sembrava l’artista perfetto per questa traccia, ed era un bel pretesto per una collaborazione. Con la sua strofa arricchisce un brano e una produzione di cui siamo davvero fieri!”

Due generazioni, due percorsi differenti ma uniti dalla stessa visione della realtà che li circonda e dalla stessa necessità di unire tecnica e contenuto all’interno della propria musica. Nasce da questo incontro “PANOPTICON”, il cui titolo si ispira al concetto di panopticon, la prigione ideale teorizzata da Jeremy Bentham e ripresa da George Orwell in 1984: un luogo di controllo invisibile e costante, metafora di una società in cui ogni gesto è osservato e giudicato. Nel mondo contemporaneo, fatto di social network, algoritmi, telecamere e sovraesposizione digitale, il panopticon non è più solo un concetto astratto, ma una realtà diffusa e interiorizzata. È il senso di essere osservati in ogni momento, la pressione di un giudizio costante, la sensazione di vivere in una prigione invisibile che segna la nostra quotidianità e condiziona le nostre scelte.

A firmare i testi è CALEYDO, rapper e cantautore vicentino capace di muoversi tra visioni personali e narrazioni universali. Non si tratta di storie street, ma di un racconto che sviscera alcuni dei tratti del mondo medio borghese, spesso ignorato dalla musica rap, eppure pieno di contraddizioni, pressioni e fragilità. CALEYDO assume lo sguardo del testimone: descrive senza giudicare, mette in evidenza e lascia all’ascoltatore la libertà di interpretare.

Alla regia sonora c’è invece BASSI MAESTRO, uno degli artisti più influenti della scena rap italiana, che ha guidato l’impianto musicale del progetto. Il risultato è un sound che fonde sample del repertorio passato e contemporaneo con l’intervento di musicisti dal vivo, creando un equilibrio tra ricerca e tradizione e un’incredibile coesione sonora al disco. L’album guarda al cantautorato italiano nelle sue diverse epoche, con atmosfere che richiamano gli anni ’70 e ’80 ma restano fortemente ancorate all’attualità dei testi.

BIOGRAFIA BASSI MAESTRO

L’amore di Bassi Maestro per il collezionismo e il djing risale alla metà degli anni ’80, quando inizia a suonare alcuni dei primi dischi Modern Soul/Boogie e Hip Hop importati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Poco dopo comincia a scrivere rime e a produrre beat e nei primi anni ’90 si fa notare con i primi demo per diventare presto uno dei rapper più prolifici degli ultimi 3 decenni. Da allora ha pubblicato più di 10 album solisti ufficiali e ha lavorato con alcuni dei migliori artisti underground e mainstream come Fabri Fibra, Club Dogo, Mondo Marcio, Frah Quintale ,Sottotono e Salmo. Nel frattempo Bassi ha continuato a fare il dj e a produrre, pubblicando mixtape, vari remix e suonando nei migliori Club della penisola. Dal 1998 gestisce il suo studio di registrazione con sede a Milano dove fornisce servizi come registrazione, mixaggio e mastering e dove sono letteralmente passati tutti gli esponenti della scena rap made in Italy. Ha aperto e presentato concerti e dj set di Cypress Hill, Questlove, MOP, Capone’n’ Noreaga, De La Soul, The Roots, Nicki Minaj, Nas e molti altri. Bassi ha anche prodotto pezzi internazionali per artisti del calibro di MOP, Jim Jones, LLoyd Banks, Busta Rhymes, Joell Ortiz, Ag (DITC), The Beatnuts, Rakim, Coolio, Talib Kweli, Maylay Sparks, Mic Geronimo, Grand Daddy I.U per citarne alcuni. Dal 2010 ha fatto tournée in Europa come dj ufficiale per The Beatnuts, Jeru The Damaja e Marco Polo. Ha suonato in molti club stranieri tra Berlino, Parigi e Tokyo e in alcuni dei migliori locali di New York come il Sutra (per i famigerati “Toca Tuesdays”) e Bowery Electric dove Bassi ha suonato vinile per l’evento culto “Mobile Mondays”. Nel 2019 Bassi ha abbandonato la sua carriera di rapper per concentrarsi esclusivamente su produzioni in studio e dj set, promuovendo anche il suo nuovo progetto NORTH OF LORETO, basato sulla passione di Bassi per gli anni ’80 e il sound electro-funk e house. Da allora ha prodotto per molti artisti tra cui GUE (curando l’intera produzione dell’album Madreperla che ha collezionato 7 dischi di platino e 4 dischi d’oro), Coez e Frah Quintale, Villa Banks, Ele A e Raf.

Segui Bassi Maestro

Spotify

Instagram

BIOGRAFIA CALEYDO

Classe 2000, Alessandro Motterle (in arte Caleydo) è un artista nato e cresciuto nella provincia di Vicenza.

La sua musica e il suo immaginario sono figli dell’incontro tra mondi diversi, che vanno da De André, Dalla all’urban francese di Stromae, fino a Tyler, the Creator. Si appassiona al rap nei primi anni delle superiori, affascinato dal freestyle di strada e iniziando a partecipare alle prime battle cittadine. Qualche anno fa, assieme ad alcuni amici, fonda lo studio Monalisa, un punto di riferimento per vari esponenti della scena vicentina e nazionale quali Madame e Gianmaria.

Oggi Caleydo è seguito dal team di Double Trouble, l’agenzia di management fondata da Jacopo Pesce e Max Brigante.

Segui Caleydo

Spotify

Instagram

Comunicato Stampa: Fusi Eleonora