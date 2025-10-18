Asia Argento al cinema in “Qui Staremo Benissimo”

Share

Uscirà in sala il 6 novembre, distribuito da Adler Entertainment, “Qui Staremo Benissimo”, del regista teatrale e attore Renato Giordano (Senza amore, Direttore “Benevento città spettacolo” e numeroseregie teatrali).

Il film girato in Campania a Sant’Agata dei Goti (BN) e a Benevento è prodotto da Green Onions Entertaiment e Saba Produzioni, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania.

Tra gli interpreti del film Asia Argento, le palermitane Dana Giuliano (Più buio di mezzanotte, Never tuo late prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia) eFloriana Gentile (A spasso nel tempo – L’avventura continua, Amici come prima, Fame e sete, Maserati) il TikToker, attore e modello napoletano Antonio Medugno (Mi Raccomando), Valerio Santoro (Incompreso e Un medico in famiglia), Viviana Cangiano, Mascia Musy (Sono pazzodi Iris Blond e Balla con noi), Roberto D’Alessandro (Natale col boss, Il giorno piu bello del mondo) e Mimma Lovoi (E’ stata la mano di D.o).

Nel Sannio, terra di storia e vigneti, Sofia e Alessio, malgrado la loro “diversità”, si innamorano. I due sono profondamente diversi, ma in fondo uguali, esseri umani in continua lotta tra ciò che sono e ciò che vorrebbero essere. A renderli più vicini sarà Il Felix, locale attiguo alla cantina del vino della proprietaria, Renèe, amica del cuore di Sofia.

Il film, è un “dramedy” che parla di una famiglia “allargata” con sensibilità e delicatezza. Tra i temi affrontati c’è l’amore in tutte le sue forme. Unastoria d’amore, con la A maiuscola, l’amore nella sua espressione più alta, quella che non chiede nulla in cambio: l’amore di una madre per una figlia, l’amore tra due amiche, l’amore di un padre verso un figlio…

