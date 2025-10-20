Share

Frida Kahlo in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 13 al 23 novembre 2025. Un opera scritta da Andrea Ortis e Gianmario Pagano per la regia di Andrea Ortis, prodotto da Mic International Company.

Nel cast FEDERICA BUTERA nel ruolo di Frida Kahlo, DRUSILLA FOER nel ruolo della Catrina e ANDREA ORTIS nel ruolo di Diego Rivera.

Dai Produttori de La Divina Commedia Opera Musical, uno spettacolo potente e visionario che intreccia arte, rivoluzione e passione per raccontare la straordinaria esistenza di Frida Kahlo, artista, icona del femminile, anima ribelle di un’epoca in tumulto, che ha saputo trasformare il dolore in colore e la fragilità in potenza creativa.



NON È SOLO UNO SPETTACOLO

È UNA DICHIARAZIONE D’AMORE ALLA VITA

ANCHE QUANDO FA MALE

Dopo aver emozionato il pubblico con produzioni come La Divina Commedia Opera Musical e Van Gogh Café Opera Musical, la MIC International Company firma ora un nuovo progetto teatrale capace di unire impatto visivo, potenza musicale e profondità narrativa.

“FRIDA OPERA MUSICAL” è un viaggio straordinario nella vita e nelle opere di Frida

Kahlo in collaborazione con il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico e con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia.



