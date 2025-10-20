Frida Kahlo

Frida Kahlo in scena al Teatro Brancaccio di Roma

Redazione 20 Ottobre 2025 In Eventi, In News, Roma, Teatro Lascia un commento 232 Visite


Frida Kahlo in scena al Teatro Brancaccio di Roma dal 13 al 23 novembre 2025. Un opera scritta da Andrea Ortis e Gianmario Pagano per la regia di Andrea Ortis, prodotto da Mic International Company.

Nel cast FEDERICA BUTERA nel ruolo di Frida Kahlo, DRUSILLA FOER nel ruolo della Catrina e ANDREA ORTIS nel ruolo di Diego Rivera.

Dai Produttori de La Divina Commedia Opera Musical, uno spettacolo potente e visionario che intreccia arte, rivoluzione e passione per raccontare la straordinaria esistenza di Frida Kahlo, artista, icona del femminile, anima ribelle di un’epoca in tumulto, che ha saputo trasformare il dolore in colore e la fragilità in potenza creativa.


NON È SOLO UNO SPETTACOLO
È UNA DICHIARAZIONE D’AMORE ALLA VITA
ANCHE QUANDO FA MALE

Dopo aver emozionato il pubblico con produzioni come La Divina Commedia Opera Musical e Van Gogh Café Opera Musical, la MIC International Company firma ora un nuovo progetto teatrale capace di unire impatto visivo, potenza musicale e profondità narrativa.
“FRIDA OPERA MUSICAL” è un viaggio straordinario nella vita e nelle opere di Frida
Kahlo in collaborazione con il Museo Frida Kahlo “Casa Azul” e il Museo Diego Rivera Anahuacalli di Città del Messico e con il Patrocinio dell’Ambasciata del Messico in Italia.

Comunicato Stampa: Teatro Brancaccio


