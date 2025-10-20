Daniele Silvestri torna con “La mia strada”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Daniele Silvestri torna a raccontare attraverso la musica, ma questa volta lo fa in un nuovo ruolo e da un luogo speciale. L’artista firma la colonna sonora originale del film RIP, insieme al collettivo Klangore, la factory creativa che ha co-fondato con alcuni dei suoi storici compagni di viaggio. Un laboratorio di suoni, visioni e produzioni condivise, che rappresenta oggi una delle avventure artistiche più stimolanti del panorama musicale italiano.

RIP, diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis e prodotto da NVP STUDIOS – Gruppo NVP S.p.a., sarà in sala dal 23 ottobre con FilmClub Distribuzione. La colonna sonora, pubblicata da Sony Music, sarà disponibile in digitale dal 24 ottobre, giorno in cui si apriranno anche i pre-order del vinile, realizzato in tiratura limitata.

Il singolo “La mia strada”, estratto dalla colonna sonora, sarà disponibile per la rotazione radiofonica sempre venerdì 24 ottobre: una canzone diretta, che racconta con disarmante sincerità l’accettazione del proprio cammino, con le sue abitudini, le sue deviazioni e la sua irriducibile coerenza.

Comunicato Stampa:

Annalisa Di Rosa