“Archigrafia Urbana”: alla scoperta del Milano Certosa District

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Milano Certosa District, quartiere della zona nord-ovest della città e oggi protagonista di un importante progetto di rigenerazione urbana, offre un percorso alla scoperta della sua identità rinnovata in occasione della Milano Arch Week 2025. Per l’occasione, RealStep — società specializzata nella rigenerazione sostenibile di siti ex industriali — insieme allo studio Migliore+Servetto invitano il pubblico a una passeggiata guidata, pensata per raccontare il quartiere attraverso le storie dei suoi spazi, delle sue architetture e delle persone che ogni giorno lo vivono.

Milano Arch Week è il festival internazionale dedicato all’architettura, alle trasformazioni urbane e al futuro delle città promosso da Comune di Milano, Politecnico di Milano e Triennale Milano. Giunto alla sua settima edizione, quest’anno il tema scelto è Inequalities and Architecture, con l’obiettivo di approfondire il crescente divario tra le città e le disuguaglianze sociali.

In questo contesto, Milano Certosa District ha creato un percorso a piedi e un momento di confronto per esplorare le tematiche legate e vicine sia al quartiere che al festival stesso.

L’evento, che prende il nome di Archigrafia Urbana, si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 a partire dalle 16:45, con ritrovo in via Varesina 204, Milano. Guidati da Pietro Guidobono Cavalchini, CIO & Co-Founder di RealStep, e Ico Migliore, fondatore dello studio Migliore+Servetto, i partecipanti attraverseranno il quartiere in una passeggiata che sarà anche l’occasione per affrontare vari temi quali il rapporto tra centro e periferia e il ruolo dell’identità urbana nel trasformare gli spazi periferici in luoghi vivi e accoglienti.

“Archigrafia Urbana è l’occasione per osservare il quartiere come un testo vivo: ogni spazio, ogni segno racconta l’identità di un luogo in una sorta di metamorfosi programmata per dare valore alle rughe urbane, che sono quelle che rendono un luogo famigliare.” afferma Ico Migliore. “Prima, con il nostro intervento di wayfinding siamo partiti dall’idea di rendere il Milano Certosa District uno spazio dialogante, dove potersi orientare ma anche potersi perdere; e adesso questo evento permette di rallentare e comprendere insieme i segni vissuti del quartiere, riflettendo su come la progettazione possa rendere tutti gli spazi riconoscibili, accessibili e partecipativi”.

“Un evento come Archigrafia Urbana, inserito nel quadro più ampio della Arch Week, ci permette di esplorare come la rigenerazione dei quartieri possa restituire centralità e coesione alle periferie. Attraverso l’esempio del Milano Certosa District, possiamo riflettere su come progettare spazi che integrino comunità, lavoro e cultura, trasformando il quartiere in un ecosistema urbano vivo e partecipativo” conclude Pietro Guidobono Cavalchini.

La passeggiata diventa così un momento di riflessione su come il design possa contribuire a far sentire chi vive il quartiere “al centro” della città, rafforzando legami sociali e senso di comunità. Un’opportunità unica per scoprire un quartiere in trasformazione e immergersi in un percorso che unisce architettura, design e comunità, mostrando come l’identità urbana possa diventare motore di rigenerazione sociale e culturale.

Il Milano Certosa District è oggi un laboratorio urbano in cui design, arte e artigianato dialogano con la vita quotidiana dei residenti e dei visitatori. Nel 2025, RealStep e Migliore+Servetto hanno presentato un nuovo sistema di wayfinding e identità grafica del distretto, sviluppato attorno ai concetti di partecipazione, multisensorialità e accessibilità. Il simbolo del distretto, una morbida elica, guida i visitatori attraverso le aree più significative, valorizzando artigiani, musicisti e ristoratori e creando un filo conduttore che unisce tutte le attività e gli spazi del quartiere.

Programma della giornata

16:45 / Ritrovo in via Varesina 204

16:50 / Passeggiata alla scoperta del Milano Certosa District

17:20 / Momento conclusivo all’interno della Galleria Manifatture Artigiane Certosa

17.40 / Aperitivo

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione scrivendo a info@certosadistrict.com.

Milano Certosa District

Milano Certosa District, situato nella zona nord-ovest della città, è il distretto oggetto di un importante progetto di riqualificazione promosso da RealStep, società di sviluppo immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana sostenibile di siti ex industriali. A guidare il processo di trasformazione è una visione incentrata sulla persona e, in particolare, sulla qualità della vita di tutti coloro che abitano il distretto o lo frequentano per lavoro o per svago durante la giornata, attraverso il connubio fra sostenibilità, innovazione e benessere collettivo quale motore di rigenerazione delle aree urbane. L’intervento di sviluppo del Milano Certosa District si propone di preservare la storia e il carattere dell’area promuovendo allo stesso tempo un quartiere vivace, dove suggestivi spazi ex industriali si affiancano a edifici all’avanguardia, tra aree verdi, spazi direzionali, nuovi servizi, esercizi commerciali e attività di ristorazione che prediligono insegne indipendenti e di ricerca, a cui si aggiunge un’ampia programmazione annuale di eventi ad animare il distretto.

IG: @milanocertosadistrict | #milanocertosadistrict | Sito Web: www.certosadistrict.

Ufficio stampa

ddl |arts| | T +39 02 8905.2365 | E-mail: ddlarts@ddlstudio.net

Flaminia Severini | E-mail: flaminia.severini@ddlstudio.net | T +39 393 3343937

Migliore+Servetto

Migliore+Servetto, fondato da Ico Migliore e Mara Servetto, è uno studio di progettazione italiano con sede a Milano che ha ottenuto molteplici riconoscimenti internazionali, tra cui tre Compassi d’Oro, tredici Red Dot Design Award e due German Design Award; i loro progetti sono stati premiati alla Biennale dello Stretto 2024 e alla Biennale di Seoul 2023. Entrambi allievi di Achille Castiglioni guidano lo Studio che si muove tra architettura, grafica e design con una particolare attenzione al valore dell’identità dei luoghi, concepiti sempre come attivatori di comportamenti, sviluppando in parallelo un’attività di ricerca costante nell’uso della luce, dei materiali e delle nuove tecnologie, con un approccio indirizzato alla sostenibilità culturale dei progetti. Ico Migliore è Professore al Politecnico di Milano, Chair Professor alla Dongseo University di Busan (Corea del Sud) e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Franco Albini; mentre Mara Servetto è Visiting Professor alla Joshibi University di Tokyo dal 2009. Nel tempo si sono affidate allo Studio realtà come Max Mara, Tod’s Group, B&B Italia, Samsung, Whirlpool, Bombardier, New York Times, Wallpaper*, Intesa Sanpaolo. Portano la firma di Migliore+Servetto interventi per alcune delle principali destinazioni culturali internazionali, come il Museo di Storia Naturale di Milano, il Museo Egizio di Torino, il Museo Chopin di Varsavia, l’ADI Design Museum di Milano. Attualmente stanno lavorando alla realizzazione del nuovo museo Europeo di Schengen sul tema del confine, che aprirà a giugno 2025. In tema di design urbano, M+S ha firmato il progetto del Blue Line Park a Busan, in Corea del Sud, un parco pubblico lineare affacciato sul mare e ricavato dalla riconversione di 5 km di ferrovia; è stato incaricato da Lendlease dell’art direction di tutti gli interventi urbani nelle aree pubbliche di MIND-Milano Innovation District (area ex-Expo 2015), dove ha progettando tutto il sistema di wayfinding e il Mind Flow, un intervento di grafica urbana a forte contenuto ambientale e narrativo, ed è attualmente impegnato nella costruzione della nuova sede della Joshibi University of Art and Design di Tokyo, che si configura come un nuovo hub culturale di incontro tra università e città, aperto al pubblico. In occasione della XXII Triennale, Broken Nature, hanno realizzato il Padiglione Italia, 4 Elements /Taking Care, di cui sono stati art director e co-curatori; dal 2023 sono creative director di NEUTRA, azienda per la quale si occupano di identità e branding, realizzando anche diversi prodotti come arredi e luci. Di recente lo Studio ha firmato gli interni della nuova sede di The Human Safety Net, la Fondazione sociale del Gruppo Generali, all’interno delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia, e i quattro nuovi bookshop Electa all’interno del Colosseo a Roma.

IG: @miglioreservetto | # miglioreservetto | www.miglioreservetto.com

Comunicato Stampa: Ufficio stampa Migliore+Servetto